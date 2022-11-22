إنشاء ساحة جمركية بمطار شرم الشيخ الدولي لتسهيل إنهاء الإفراج عن البضائع

قال الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك إنه من الجهود التي بذلت للتيسير على السائحين أثناء مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ ، إنشاء ساحة جمركية بمطار شرم الشيخ الدولي لتسهيل إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع بحيث تمت إجراءات الكشف والمعاينة والتثمين بهذه الساحة.

وأوضح أنه وقد تم التنسيق مع الجهات المختصة بفحص البضائع وتم ترشيح ممثلين عنها مفوضين بالرأي واتخاذ القرار لتسهيل عملية الإفراج الجمركي، وقد تم أيضا تشكيل غرفة عمليات مركزية بمطار القاهرة الدولي لرصد أي معوقات للإفراج الجمركي وحلها فورًا.

وأضاف أن هناك لجنة من قيادات وزارة المالية ومصلحتي الضرائب، والجمارك تم تشكيلها بقرار وزاري ، لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر في مؤتمر المناخ.

وأوضح، أن هذه اللجنة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الإفراج الجمركي المؤقت علي جميع المعدات والآلات الواردة بصحبة السكرتارية العامة للأمم المتحدة أو الوفود الرسمية أو الإعلامية العالمية المشاركة في قمة المناخ ، موضحا أن مصلحة الجمارك قامت برصد كافة المشاكل حول عملية الإفراج أو رد الضريبة ، وتم اتخاذ ما يلزم للتغلب الفوري عليها.