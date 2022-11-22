إسكان النواب: مبادرة حياة كريمة طورت الأوضاع فى القرى

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، عدد من طلبات الإحاطة فى عدد من الموضوعات أولها طلب إحاطة بشأن عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي ببعض القرى التابعة لمركز كفر الزيات، بسيون، بمحافظة الغربية، وعدم إقامة وحدات سكنية للشباب بمدينة صان الحجر التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع مخاطبة المحافظة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ اقامة وحدات سكنية بمدينة صان الحجر، إضافة لبحث الأمر الخاص بتوفير قطعة أرض تابعة للأثار لإقامة مشروعات ذات نفع عام بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التنقيب بها وسرعة التخصيص لصالح المواطنين.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة عدم تغيير مواسير مياه الشرب بطول 150 مترًا 4 بوصة بشارع رضا محمد شرف الدين، بقرية منشأة نظيف – سمنود، بمحافظة الغربية، وعدم إدخال خدمة الصرف الصحي ببعض المناطق بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، مشددة على أهمية مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب.

وأكد أمين مسعود أمين سر اللجنة، ورئيس الاجتماع، إن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى، وساهمت بقوة فى تحسين الخدمات المتعلقة بالصرف الصحى ومياه الشرب فى الكثير من القرى ويتم التنفيذ فى القرى تباعا، متابعا:" حياة كريمة غيرت وجه الحياة فى القرى ورفعت التهميش عن الريف والصعيد خاصة بعدما عانى لعصور طويلة من الإهمال ومن ثم هذه المبادرة تحولت لمشروع قومى كبير يخدم كل فئات الشعب المصرى".

واستكمل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب:" جميع القرى سيتم إدراجها تباعا ضمن المبادرة ومن ثم سيكون هناك تحسن ملحوظ فى مختلف الخدمات خاصة قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى".