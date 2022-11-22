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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية اليمن ولوكسمبورج يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

صدى البلد

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم /الثلاثاء/، مع وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن ذلك جاء على هامش المنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، المنعقد في مدينة فاس بالمغرب، حيث استعرض بن مبارك تطورات الأوضاع في اليمن وتداعيات التصعيد الحوثي واستهدافه للمنشآت النفطية على الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعاني منها الشعب اليمني.

ونوه بن مبارك بالجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية للحد من الاعتداءات الحوثية وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مثمنا دعم لوكسمبورج لبلاده في كافة المحافل الدولية، داعيا إلى تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية استنادا إلى قرارات السلطة الشرعية والمواثيق والقوانين الدولية.

من جانبه، أعرب أسلبورن عن متابعته باهتمام بالغ الأزمة الإنسانية في اليمن، مثمنا الجهود الحكومية المبذولة لعودة الأمن والاستقرار، مؤكدا دعم بلاده لكافة الجهود الرامية إلى إحلال السلام.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني لوكسمبورج جان أسلبورن المنتدى العالمى التاسع مدينة فاس بالمغرب

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