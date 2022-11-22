عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها؟ دار الإفتاء ترد

القبر
القبر

استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول :هل يجوز المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها؟ وذلك من باب التبرك.

حكم المسح على القبر 

و أجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها جائزٌ شرعًا؛ فهذا من قبيل التبرك بصاحب القبر وتعظيمه واحترامه، ولا مانع منه شرعًا؛ فهذا ما دلت عليه الأدلة، وجرى عليه عمل المسلمين عبر الأزمان والبلدان.

واستشهدت دار الإفتاء، بما روى طاهر بن يحيى العلوي والحافظ ابن الجوزي في "الوفاء" -كما ذكر الإمام الصالحي في "سبل الهدى والرشاد" (12/ 237، ط. دار الكتب العلمية)- عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما رمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على قبره، وأخذت قبضة من تراب القبر فوضعته على عينيها، وبكت، وأنشأت تقول:
ماذا على من شمّ تربة أحمد ... أن لا يشمّ مدى الزّمان غواليا
صبّت عليّ مصائب لو أنّها ... صبّت على الأيّام عــدن ليــاليـا
 

ونقل الإمام الصالحي أيضًا في "سبل الهدى والرشاد" (12/ 398): [وذكر الخطيب ابن جملة أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يضع يده اليمنى على القبر الشريف.. قال: ولا شك أن الاستغراق في المحبّة يُحمَل على الإذن في ذلك، والمقصود من ذلك كله الاحترام والتعظيم، والناس يختلف مراتبهم في ذلك، كما كانت تختلف في حياته، فأناس حين يرونه لا يملكون أنفسهم، بل يبادرون إليه، وأناس فيهم أناة يتأخرون، والكلّ محل خير. وقال الحافظ: استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر الأسود جواز تقبيل كلّ من يستحق التعظيم من آدميّ وغيره] اهـ.
 

وعلى ذلك جرى فعل السلف والمحدثين وهو المعتمد عند أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة؛ قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (7/ 388، ط. مطبعة دائرة المعارف النظامية): [قال الحاكم (صاحب المستدرك) في "تاريخ نيسابور": سمعت أبا بكر محمد بن المؤمل يقول: خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة مع جماعة من مشايخنا، وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضى بطوس، قال: فرأيت من تعظيمه، يعني ابن خزيمة، لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا] اهـ.
 

تقبيل القبر 

ووجَّه الشافعية الإباحة بأن التقبيل إنما يُقصَد به التبرك بصاحب الضريح، وهو بهذا القصد لا يوجد ما يمنعه في الشرع؛ قال العلاَّمة الشمس الرملي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 34، ط. دار الفكر): [إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى] اهـ، قال الشيخ الرشيدي في "حاشيته عليه": [(قوله: نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك إلخ) هذا هو الواقع في تقبيل أضرحتهم وأعتابهم فإن أحدًا لا يقبلها إلا بهذا القصد كما هو ظاهر] اهـ.
وقال الشيخ البجيرمي في "حاشيته على شرح المنهاج" (1/ 495، ط. مطبعة الحلبي): [إن قصد بتقبيل أضرحتهم -أي: وأعتابهم- التبرك لم يكره، وهذا هو المعتمد. برماوي] اهـ.
 

وقال الإمام العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (9/ 241، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقال -يعني شيخَه زين الدين- وأخبرني الحافظ أبو سعيد ابن العلائي قال: رأيت في كلام أحمد بن حنبل من جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ أن الإمام أحمد سئل عن تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقبيل منبره فقال: لا بأس بذلك. قال: فأريناه للشيخ تقي الدين ابن تيمية فصار يتعجب من ذلك ويقول: عجبت! أحمدُ عندي جليلٌ يقوله؟ وهذا استفهامٌ إنكاري؛ أيْ: أيقوله؟ وقال زين الدين: وأيُّ عجبٍ في ذلك؛ وقد روينا عن الإمام أحمد أنه غسل قميصًا للشافعي وشرب الماء الذي غسله به.. قال المحب الطبري: يمكن أن يستنبط من تقبيل الحجر واستلام الأركان جواز تقبيل ما في تقبيله تعظيم الله تعالى] اهـ.
 

وقال الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (11/ 212، ط. مؤسسة الرسالة): [أين المتنطع المنكر على أحمد، وقد ثبت أنَّ عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمس الحجرة النبوية فقال: "لا أرى بذلك بأسًا".. وختم الإمام الذهبي كلامه بقوله: أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع] اهـ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

قرار عاجل من الأمير محمد بن سلمان بعد إصابة لاعب منتخب السعودية

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

مفاجأة .. النيابة العامة تكشف حقيقة تعرض الفنان الاردني أشرف طلفاح للعنف

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

لا تبيعه.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن الأسعار

ترشيحاتنا

كيفية ترخيص سيارة ملاكي خاصة..اعرف الخطوات

قرار عاجل من وزارة التعليم بخصوص مشروبات الطاقة.. فيديو

هل يجوز المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها؟ دار الإفتاء ترد

مونديال المفاجآت.. أستراليا تتقدم على فرنسا بهدف مباغت في كأس العالم

بالقانون.. 4 شروط لشهر الهيئات الشبابية.. اعرفها

وزير الصحة يوجه رسالة هامة للمصريين بخصوص الفيروس المنتشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كشف حقيقة خضوعها لعميات تجميل.. رضوى الشربيني قبل وبعد الشهرة

أنتِ نفختي شفايفك.. رضوى الشربيني تصدم الجمهور بـ سر لن تتوقعه

عودة كورونا فى الصين تهدد العالم .. كيف تحمى نفسك من الإصابة؟

بسبب العزل.. المشي على أربع ينتشر بين طلاب الجامعات في الصين

فيديو

رسالة وفيديو غريب من والد حسام حبيب.. وتعليق جديد لشيرين على السوشيال

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

أنهت سلسلة اللاهزيمة.. السعودية تقهر الأرجنتين في مفاجأة كأس العالم.. فيديو جراف

السعودية تبهر الجميع بأداء أسطوري وتهزم الأرجنتين 2 /1 في كأس العالم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ