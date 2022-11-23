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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفارة مصر بالرياض توضح المستندات المطلوبة لصحيفة الحالة الجنائية الفيش والتشبيه

صدى البلد

قالت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض: إن الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام المعاملات القنصلية والتعليمات والرسوم الخاصة بإنهائها، يمكن التواصل مع القنصلية عبر أحد القنوات التالية:

 - خدمة الرد الآلي المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للقنصلية صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي تتيح الاستفسار عن الأوراق والمستندات والتعليمات الخاصة بالمعاملات القنصلية وخدمة حجز المواعيد وكذلك الاستعلام عن حالة المعاملات.

 -  رقم هاتف وواتس أب: 00966554002294

-  رقم هاتف حالات الطوارئ والإبلاغ عن حالات الوفاة: 00966567887376

- الموقع الإلكتروني للقنصلية

 https://riyadh.egyptconsulates.org/

والبريد الإلكتروني : [email protected]

  • أوضحت السفارة عبر موقعها  الرسمي: أن الوثائق والمستندات المطلوبة لطب صحيفة الحالة الجنائبة "الفيش والتشبيه" تتضمن استيفاء النموذج الخاص  بطلب إصدار صحيفة حالة جنائبة من الموقع الإلكتروني للقنصلية وتقديمه للموظف المختص عند الحضور لمقر القنصلية ، وأصل جواز السفر أو أصل بطاقة الرقم القومي + صورة، وصورة4X6 حديثة بخلفية بيضاء.

التعليمات :

 حضور المواطن شخصيا لأخذ البصمات الخاصة به.

الرسوم :  

55 ريالا سعودي.

المدة الزمنية لإنهاء المعاملة : 

يتم  ارسال رسالة نصية حين ورود المعاملة لتوضيح كيفية استلامها ، ويمكن متابعة حالة المعاملة عن طريق استخدام خدمة الرد الآلي المتحة علي موقع البعثة الالكتروني وصفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

 

الفيش والتشبية
الفيش والتشبية

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