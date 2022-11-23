أمير المصري: مهرجان القاهرة السينمائي شيك.. فيديو

أكد الفنان أمير المصري، أن مهرجان القاهرة السينمائي شيك أوي، وأثبت لجميع الوفود الخارجية، أن مصر تحب صناعة الأفلام".

وقال أمير المصري، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، على هامش فعاليات “مهرجان القاهرة السينمائي، لفضائية ”دي أم سي"، أنه شاهدت الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي، وأنا متفائل بها.

حرائق الغابات التي تمت في أمريكا

وتابع الفنان امير المصري، أن الفيلم الدعائي لمؤتمر المناخ كوب 27 كان نتيجة أن القوة الناعمة تستطيع أن تصل الرسالة اسرع من الأخبار، مؤكدا أن جميع المشاهد التي حدثت في الفيلم كانت واقعية سواء من حرائق الغابات التي تمت في أمريكا وفيضانات باكستان.