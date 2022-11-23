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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمير المصري: مهرجان القاهرة السينمائي شيك.. فيديو

الفنان أمير المصري
الفنان أمير المصري

أكد  الفنان أمير المصري، أن مهرجان القاهرة السينمائي شيك أوي، وأثبت لجميع الوفود الخارجية، أن مصر تحب صناعة الأفلام".

 

وقال أمير المصري، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، على هامش فعاليات “مهرجان القاهرة السينمائي، لفضائية ”دي أم سي"، أنه شاهدت الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي، وأنا متفائل بها.

 

حرائق الغابات التي تمت في أمريكا

وتابع الفنان امير المصري، أن الفيلم الدعائي لمؤتمر المناخ كوب 27 كان نتيجة أن القوة الناعمة تستطيع أن تصل الرسالة اسرع من الأخبار، مؤكدا أن  جميع المشاهد التي حدثت في الفيلم كانت واقعية  سواء من حرائق الغابات التي تمت في أمريكا وفيضانات باكستان.

مهرجان القاهرة السينمائي الفنان امير المصري حرائق الغابات مصر القاهرة السينمائي

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