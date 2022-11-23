60 صورة..نجمات فوق الستين تألقن على السجادة الحمراء فى ختام القاهرة السينمائي..شاهد

انتهى منذ قليل، حفل ختام الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعدد كبير من نجوم الفن، وصناع السينما في مصر والعالم العربي.



وشهد حفل الختام حضور عدد كبير من قامات فنية كبيرة كان على رأسهم الفنانة يسرا ولبلبة وإلهام شاهين وليلى علوي وسميرة أحمد وغيرهن من النجمات اللاتى قدمن الكثير فى تاريخ الفن المصري.

إطلالات النجمات على السجادة الحمراء





وكان لكل نجمة إطلالة مختلفة ومميزة جعلتها واحدة من نجمات حفل الختام وأبرزهن إطلالة ليلى علوى التى لاقت استحسان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وأيضا من أصدقائها فى حفل الختام كما نالت إطلالة يسرا إعجاب الكثيرين خاصة وأن فستانها التى ظهرت به على السجادة الحمراء واحد من أفضل الفساتين حفل الختام.



إلهام شاهين تلتقط الصور على السجادة الحمراء



كما تألقت أيضا إلهام شاهين والتى حرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء وأيضا الفنانة لبلبة وسميرة أحمد.

تفاصيل حفل الختام





وبدأ الحفل بصعود الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان على المسرح لإلقاء كلمته الافتتاحية، قائلًا: إن المهرجان على مدار تسعة أيام متتالية، استطاع أن يقدم عروضًا وأفلامًا مختلفة للجمهور، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الحضور لمشاهدة الأفلام، مشيرًا إلى أنه تناقش مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني حول جعل المهرجان من أكبر 3 مهرجانات في العالم.

وتوجه"فهمي"، بالشكر لجميع رعاة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدث عن فيلم “يوميات نائب في الأرياف” للمخرج توفيق صالح، الذي عرض لأول مرة بنسخته الُمرممة ضمن فعاليات الدورة الـ44، وأيضًا النسخة الُمرممة لفيلم “أغنية على الممر” للمخرج علي عبد الخالق، مع عرض مشاهد منهما على الشاشة للجمهور.

وتوجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إلى المسرح لإعلان ختام الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيدة بجهود الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان وجميع القائمين عليه.

وجاءت جوائز مهرجان القاهرة السينمائي، كالتالي:





القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن جوائز دورته الـ 44، وذلك خلال حفل الختام الذي انتهى قبل قليل، في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والصحفيين والإعلاميين.

المسابقة الدولية

أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الدولية عن منح جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم لفيلم "علَم"، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، قطر.

ومنحت لجنة التحكيم إيمانويل نيكو، مخرجة فيلم "الحب بحسب دالفا"، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية، جائزة الهرم الفضي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل مخرجة)، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا لعام 2022.



كما فاز الفيلم البولندي "خبز وملح"، بجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج بولندا.

وحصد الكاتب كوسوكي موكاي جائزة نجيب محفوظ، لأفضل سيناريو عن فيلم "رجل ما"، والفيلم من إخراج كي إيشيكاوا، وعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج اليابان.

وأعلنت لجنة التحكيم حصول مدير التصوير "مصطفى الكاشف" على جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، وهو من إخراج أحمد عبد الله، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44، وهو من إنتاج مصر.



وذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة بين الممثل السوداني ماهر الخير عن فيلم "السد"، والممثل محمود بكري عن فيلم "علَم".

وفيلم "السد" من إخراج علي شري، وعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومن إنتاج فرنسا، لبنان، السودان، قطر، ألمانيا، صربيا، أما "علَم" فهو من إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، قطر.