حكمة ورسمة وصورة أسد.. شاهد أغرب إطلالات الفنانات بختام مهرجان القاهرة السينمائي

انتهى منذ قليل، حفل ختام الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعدد كبير من نجوم الفن، وصناع السينما في مصر والعالم العربي.





وحرص على حضور حفل الختام عدد كبير من نجوم الفن الذين لفتوا الأنظار إليهم بإطلالتهم المختلفة ولكن كان التاتو هو الأبرز فى حفل اليوم حيث كان هناك العديد من النجمات وعدد من ضيوف المهرجان تميزن بتاتوهات مختلفة فمنهن من حرصت على كتابة حكمة مثلما فعلت زوجة الفنان والإعلامي مروان يونس والتى ظهرت بأكثر من تاتو على جسدها الأول على يديها اليمني والثاني فى منطقة الكتف.





فيما ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بتاتوه على هيئة وش أسد بظهرها وهو نفس التاتوه التى ظهرت به هدي الإتربي حيث ظهرت بتاتوه على ظهرها على هيئة وش أسد.







كما ظهرت هنادي مهنا بتاتو أسفل منطقة الرقبة كما ظهرت الفنانة إلهام صفى الدين ابنة شقيقة إلهام شاهين بتاتوه على يديها وكانت عبارة عن رسمة غريبة.





وبدأ الحفل بصعود الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان على المسرح لإلقاء كلمته الافتتاحية، قائلًا: إن المهرجان على مدار تسعة أيام متتالية، استطاع أن يقدم عروضًا وأفلامًا مختلفة للجمهور، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الحضور لمشاهدة الأفلام، مشيرًا إلى أنه تناقش مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني حول جعل المهرجان من أكبر 3 مهرجانات في العالم.

وتوجّه "فهمي"، بالشكر لجميع رعاة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدث عن فيلم “يوميات نائب في الأرياف” للمخرج توفيق صالح، الذي عرض لأول مرة بنسخته الُمرممة ضمن فعاليات الدورة الـ44، وأيضًا النسخة الُمرممة لفيلم “أغنية على الممر” للمخرج علي عبد الخالق، مع عرض مشاهد منهما على الشاشة للجمهور.

وتوجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إلى المسرح لإعلان ختام الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيدة بجهود الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان وجميع القائمين عليه.

وجاءت جوائز مهرجان القاهرة السينمائي، كالتالي:





القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن جوائز دورته الـ 44، وذلك خلال حفل الختام الذي انتهى قبل قليل، في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والصحفيين والإعلاميين.

المسابقة الدولية



أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الدولية عن منح جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم لفيلم "علَم"، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، قطر.

ومنحت لجنة التحكيم إيمانويل نيكو، مخرجة فيلم "الحب بحسب دالفا"، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية، جائزة الهرم الفضي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل مخرجة)، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا لعام 2022.

كما فاز الفيلم البولندي "خبز وملح"، بجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج بولندا.

وحصد الكاتب كوسوكي موكاي جائزة نجيب محفوظ، لأفضل سيناريو عن فيلم "رجل ما"، والفيلم من إخراج كي إيشيكاوا، وعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج اليابان.

وأعلنت لجنة التحكيم حصول مدير التصوير "مصطفى الكاشف" على جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، وهو من إخراج أحمد عبد الله، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44، وهو من إنتاج مصر.



وذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة بين الممثل السوداني ماهر الخير عن فيلم "السد"، والممثل محمود بكري عن فيلم "علَم".

وفيلم "السد" من إخراج علي شري، وعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومن إنتاج فرنسا، لبنان، السودان، قطر، ألمانيا، صربيا، أما "علَم" فهو من إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، قطر.

كما فازت الممثلة (زيلدا سمسون) بجائزة أحسن ممثلة ضمن المسابقة الدولية، عن فيلم "الحب بحسب دالفا"، إخراج إيمانويل نيكو، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44، وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا لعام 2022.

مسابقة الأفلام القصيرة



وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة عن حصول فيلم "روزماري ب. أ- بعد أبي"، المشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير، وقيمتها 100 ألف جنيه ويؤهل المهرجان الفيلم الفائز للمشاركة في تصفيات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير.

وفاز فيلم "صاحبتي"، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، والفيلم عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج كوثر يونس، وإنتاج مصر.

كما حصد فيلم "أمنية واحدة لعينة One F*cking Wish"، على تنويه خاص من لجنة التحكيم، والفيلم عرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخرج بيوتر جاسينسكي، وإنتاج التشيك.

ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، يترأسها المخرج الإيطالي مايكلأنجلو فرامارتينو ويشارك في عضويتها السيناريست المصري أحمد عامر، والممثلة التونسية الفرنسية ريم تركي.



جائزة أفضل فيلم العربي



وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة جائزة أفضل فيلم عربي عن منح فيلم "19 ب"، وقيمتها 10 آلاف دولار، والفيلم عرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إخراج أحمد عبد الله، إنتاج مصر.

كما حصل فيلم "بِركة العروس"، على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وهو من إخراج باسم بريش، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44، والفيلم من إنتاج لبنان وقطر، ومدته 84 دقيقة.

ولجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، شارك فيها كل من الممثل المصري أحمد مجدي، والمبرمجة البولندية دوروتا ليخ، والممثلة اللبنانية نور.

جائزة الجمهور



وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال حفل ختام دورته الـ44، الذي انطلق قبل قليل، فوز فيلم "علَم" بجائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور)، وقيمتها 15 ألف دولار.

جائزة الفيبريسي

وأعلنت لجنة جائزة الفبريسي عن فوز فيلم "19 ب" بجائزتها، وتتكون لجنة التحكيم من الناقدة التونسية هندة حوالة، والناقد المصري محمد عاطف، والناقدة الإيطالية ريتا دي سانتو.