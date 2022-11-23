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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حسين فهمي يصالح بوسي شلبي ويلتقط الصور التذكارية معها .. فيديو

حسين فهمي وبوسي
حسين فهمي وبوسي

اختتم مساء أمس الثلاثاء حفل ختام الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعدد كبير من نجوم الفن، وصناع السينما في مصر والعالم العربي، والصحفيين والإعلاميين، والشخصيات البارزة. 

 

وقبل بدء الحفل حرص الفنان حسين فهمي التواجد على السجادة الحمراء للترحيب بالضيوف، وتصادف وجود الإعلامية بوسي شلبي فقرر التقاط الصور التذكارية معها بعد أزمته معها فى افتتاح المهرجان ورفضه التصوير معها بسبب هاتفها المحمول التى تمسكه طوال الحفل وتقوم بإذاعة الحفل لايف على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام فقرر مصالحتها والتصوير معها.

 

وبدأ الحفل بصعود الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان على المسرح لإلقاء كلمته الافتتاحية، قائلًا: إن المهرجان على مدار تسعة أيام متتالية، استطاع أن يقدم عروضًا وأفلامًا مختلفة للجمهور، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الحضور لمشاهدة الأفلام، مشيرًا إلى أنه تناقش مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني حول جعل المهرجان من أكبر 3 مهرجانات في العالم.

وتوجه "فهمي"،  بالشكر لجميع رعاة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدث عن فيلم “يوميات نائب في الأرياف” للمخرج توفيق صالح، الذي عرض لأول مرة بنسخته الُمرممة ضمن فعاليات الدورة الـ44، وأيضًا النسخة الُمرممة لفيلم “أغنية على الممر” للمخرج علي عبد الخالق، مع عرض مشاهد منهما على الشاشة للجمهور.

وتوجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إلى المسرح لإعلان ختام الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيدة بجهود الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان وجميع القائمين عليه.

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