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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كتبتم تاريخًا لن يُنسي.. شريف إكرامي يتغزل في منتخب السعودية

صدى البلد

علّق شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، على أداء المنتخب السعودي وتألقه في أولى جولات بطولة كاس العالم أمام الارجنتين.

وكتب في تغريدة عبر تويتر: “المنتخب السعودي أبهر العالم وأجبره علي احترام الكرة العربية ويؤكد للجميع أنه لا فارق بين اللاعب العربي والأوروبي أو اللاتيني داخل الملعب.. أبطال قدمتم اليوم درسًا في كل شيء وكتبتم تاريخًا لن يُنسي.. كامل الاحترام والفخر لكم ولكل من ساهم في ظهوركم بهذا الشكل”.

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عصام الحضري يطير إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم

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ياسمين الخطيب: الزمالك السبب الحقيقي في فوز السعودية على الأرجنتين |شاهد

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الأرجنتين في مُستهل مشوارهما بدور المجموعات لبطولة  كأس العالم، قطر 2022.

والتقى منتخبا  السعودية والأرجنتين على أرضية ملعب استاد "لوسيل" ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا المكسيك وبولندا.

واستطاع منتخب السعودية تحقيق الفوز بثنائية سجلها صالح الشهري وسالم الدوسري، مُقابل هدف لراقصي التانجو عن طريق ركلة جزاء سددها ليو ميسي.

شريف إكرامي كأس العالم المنتخب السعودي فوز السعودية على الأرجنتين فوز السعودية

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