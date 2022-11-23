كتبتم تاريخًا لن يُنسي.. شريف إكرامي يتغزل في منتخب السعودية

علّق شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، على أداء المنتخب السعودي وتألقه في أولى جولات بطولة كاس العالم أمام الارجنتين.

وكتب في تغريدة عبر تويتر: “المنتخب السعودي أبهر العالم وأجبره علي احترام الكرة العربية ويؤكد للجميع أنه لا فارق بين اللاعب العربي والأوروبي أو اللاتيني داخل الملعب.. أبطال قدمتم اليوم درسًا في كل شيء وكتبتم تاريخًا لن يُنسي.. كامل الاحترام والفخر لكم ولكل من ساهم في ظهوركم بهذا الشكل”.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الأرجنتين في مُستهل مشوارهما بدور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

والتقى منتخبا السعودية والأرجنتين على أرضية ملعب استاد "لوسيل" ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا المكسيك وبولندا.

واستطاع منتخب السعودية تحقيق الفوز بثنائية سجلها صالح الشهري وسالم الدوسري، مُقابل هدف لراقصي التانجو عن طريق ركلة جزاء سددها ليو ميسي.