ياسمين الخطيب: الزمالك السبب الحقيقي في فوز السعودية على الأرجنتين |شاهد

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، صورة من مدرجات مشجعي المنتخب السعودي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكشفت ياسمين الخطيب عن صورة لعلم الزمالك بين الجمهور السعودي، وعلقت: “السبب الحقيقي لفوز السعودية” مشيرة بقوس علم الزمالك.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الأرجنتين في مُستهل مشوارهما بدور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

والتقى منتخبا السعودية والأرجنتين على أرضية ملعب استاد "لوسيل" ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا المكسيك وبولندا.

واستطاع منتخب السعودية تحقيق الفوز بثنائية سجلها صالح الشهري وسالم الدوسري، مُقابل هدف لراقصي التانجو عن طريق ركلة جزاء سددها ليو ميسي.