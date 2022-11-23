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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رينارد يسخر من ميسي بعد الفوز على الأرجنتين |شاهد

رينارد وميسي
رينارد وميسي

واصل الفرنسي، هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، احتفالاته بالفوز على الأرجنتين بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الفريقين في الجولة الأولى بالمونديال.


ونشر رينارد صورة عبر "انستجرام" حيث استبدل أحد متابعي المدرب الفرنسي صورة قائد منتخب  البرتغالى رونالدو بصورة له فى أحد الإعلانات التي تواجد معه النجم ميسى، حيث كان النجمان يلعبان الشطرنج في إشارة لفوز المدير الفني باللعبة.


وكان قد حقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين امس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.


وسجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد في اللقاء، فيما سجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي المنتخب السعودي لينتهي اللقاء بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف. 

 

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المدير الفني المنتخب السعودي بطولة كأس العالم هيرفي رينارد الأرجنتيني ليونيل ميسى

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