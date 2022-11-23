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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شرفتونا وفرحتونا.. شيماء سيف تهنئ المنتخب السعودي بالفوز على الأرجنتين

شيماء سيف
شيماء سيف

علقت الفنانة شيماء سيف، على فوز المنتخب السعودي وتألقه في أولى جولات بطولة كأس العالم أمام الارجنتين، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتيت شيماء سيف عبر خاصية “الاستوري”: “مبروك للمنتخب السعودي والشعب السعودي الفوز التاريخي.. شرفتونا وفرحتونا". 

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الأرجنتين في مُستهل مشوارهما بدور المجموعات لبطولة  كأس العالم، قطر 2022.

والتقى منتخبا  السعودية والأرجنتين على أرضية ملعب استاد "لوسيل" ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا المكسيك وبولندا.

واستطاع منتخب السعودية تحقيق الفوز بثنائية سجلها صالح الشهري وسالم الدوسري، مُقابل هدف لراقصي التانجو عن طريق ركلة جزاء سددها ليو ميسي.

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