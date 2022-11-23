شرفتونا وفرحتونا.. شيرين تهنئ المنتخب السعودي بعد فوزه على الأرجنتين بكأس العالم

هنَّأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، منتخب السعودية بعد تألقه على نظيره الأرجنتينى، بنتيجة 2-1 في مستهل طريقه ببطولة كأس العالم.

وكتبت شيرين: “مبروك للمنتخب السعودي والشعب السعودي الفوز التاريخي.. شرفتونا وفرحتونا”.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الأرجنتين في مُستهل مشوارهما بدور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

والتقى منتخبا السعودية والأرجنتين على أرضية ملعب استاد "لوسيل" ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا المكسيك وبولندا.

واستطاع منتخب السعودية تحقيق الفوز بثنائية سجلها صالح الشهري وسالم الدوسري، مُقابل هدف لراقصي التانجو عن طريق ركلة جزاء سددها ليو ميسي.