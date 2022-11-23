ما الذي يسبب غازات القولون؟ الغازات نتيجة طبيعية للأطعمة التي تتناولها، بينما يقوم الجهاز الهضمي بعمله ، فإنه ينتج الغازات عادة ، تتخلص من الغازات من خلال فمك (التجشؤ) أو من خلال فتحة الشرج .

تنتج الغازات بطريقتين: عندما تبتلع الهواء ، وعندما تساعد البكتيريا في الأمعاء الغليظة على هضم طعامك ينتقل الطعام غير المهضوم من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة بمجرد وصول الطعام إلى هناك، تبدأ البكتيريا في العمل، وتصنع الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون والميثان، والتي تغادر جسمك بعد ذلك.

لن يصاب الجميع بالغازات من نفس الأطعمة أنت أيضًا تبتلع الهواء عندما تأكل وتشرب هذا يساعد في إنتاج الغاز عادة ما تطلق الهواء المبتلع عن طريق التجشؤ كل ما لا يتم إطلاقه عن طريق التجشؤ يذهب إلى الأمعاء الدقيقة أو الغليظة ، حيث يتم إطلاقه على شكل انتفاخ.

ما هي الأطعمة التي من المرجح أن تسبب غازات القولون؟



وبحسب ما نشرة موقع webmd، أنه من المرجح أن تصاب بالغازات عن طريق تناول الكربوهيدرات الموجودة في أطعمة مثل:

فول

الخضار (خاصة البروكلي والملفوف والبصل)

الفاكهة

منتجات الألبان

أطعمة الحبوب الكاملة

المشروبات الغازية

مشروبات الفاكهة



ما هي أعراض غازات القولون؟



بالإضافة إلى التجشؤ وانتفاخ البطن ، قد تشعر بالانتفاخ. قد تشعر أيضًا بألم في بطنك أو جانبيك. يمكن الخلط بين هذا الألم وشيء آخر ، مثل النوبة القلبية أو التهاب الزائدة الدودية.

هل يمكن أن يكون الغاز علامة على مشكلة طبية؟



قد يكون التجشؤ المزمن علامة على وجود مشكلة في الجهاز الهضمي العلوي ، مثل القرحة أو مرض الجزر المعدي المريئي. قد تسمع هذا يسمى GERD.



أسباب كثيرة تسبب الانتفاخ منها:

تراكم السوائل

متلازمة القولون العصبي (IBS)

سرطان القولون

مرض كرون

التهاب القولون التقرحي

فتق

إمساك

عدم تحمل اللاكتوز

مرض الاضطرابات الهضمية

واشياء أخرى عديدة



كيف يتم تشخيص الأمراض المرتبطة بالغازات؟



نظرًا لأن النظام الغذائي هو السبب الرئيسي للغازات ، فسوف يرغب طبيبك في معرفة الأطعمة التي تتناولها والأعراض التي تعاني منها. قد يطلبون منك الاحتفاظ بسجل لما تأكله وتشربه لمساعدتهم على تحديد الأطعمة التي تسبب لك المتاعب. قد يطلبون منك أيضًا تتبع عدد مرات إخراج الغازات.

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قد تضطر إلى التوقف عن تناول أطعمة معينة. على سبيل المثال ، إذا كان يُعتقد أن عدم تحمل اللاكتوز هو السبب ، فربما يتعين عليك تقليل منتجات الألبان.

إذا كان الانتفاخ يمثل مشكلة ، فقد يفحصك طبيبك لاستبعاد أشياء مختلفة.

إذا كنت تعاني من التجشؤ المزمن ، فسوف يبحث طبيبك عن العلامات التي تدل على أنك تبتلع الكثير من الهواء. إذا اعتقدوا أنك تفعل ذلك ، فسيبحثون عن سبب. قد يحصلون على صورة بالأشعة السينية للمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة العلوية - قد يطلقون عليها اسم الجهاز الهضمي - لاستبعاد المرض.

ما هي علاجات غازات القولون؟



يتم علاج مشاكل الغازات عن طريق تغيير نظامك الغذائي وتدريب نفسك على ابتلاع كمية أقل من الهواء. هناك أيضًا وصفة طبية وأدوية يمكن أن تساعد.

إن تغيير نظامك الغذائي يعني التخلص من الأطعمة التي تسبب الغازات. لسوء الحظ ، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل تناول الأطعمة المغذية. اطلب من طبيبك أن يساعدك في بناء نظام غذائي صحي ولكنه لا يسبب الكثير من الغازات.

تشمل الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ما يلي:

مضادات الحموضة - خاصة التي تحتوي على السيميثيكون

البروبيوتيك - تستخدم للمساعدة في منع نمو البكتيريا السيئة وإضافة البكتيريا الجيدة إلى الجهاز الهضمي

قد تساعد منتجات اللاكتيز مثل Lactaid و Dairy Ease الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز

Beano - يحتوي على الإنزيم الذي يساعد على هضم السكريات الموجودة في الفول والعديد من الخضروات الأخرى

قد يصف طبيبك أدوية للمساعدة في نقل الطعام عبر جهازك الهضمي. الأدوية التي تفعل ذلك قد تنقل الغاز بشكل أسرع.

ما الذي يمكنني فعله لابتلاع كمية أقل من الهواء وتقليل الغازات؟



لابتلاع كمية أقل من الهواء ، يمكنك تجربة:

الامتناع عن العلكة أو الحلوى الصلبة

الأكل أبطأ

تأكد من أن أي أطقم أسنان ترتديها مناسبة بشكل صحيح

لا تشرب من خلال الشفاطة .