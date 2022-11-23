قوى عاملة الدقهلية تسلم 12 عقد عمل لذوي الهمم بالقطاع الخاص

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية؛ 12 عقد عمل للمعاقين للعمل في ٨ شركات من منشآت القطاع الخاص والاستثماري في المحافظة،وذلك إستمراراً لجهود المديرية في الفترة الأخيرة لتسليم ذوى القدرات الخاصة عقود للعمل في إطار توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم لدمجهم في المجتمع ؛ والتأكد من استيفاء المنشآت لنسبة 5 % من إجمالي العاملين بداخلها من ذوى الهمم .

وأوضح ياسر سعيد مدير المديرية ، أنه تم تسليم عقود عمل لذوي الهمم للعمل في 8 شركات وهى : شركة فيد للدواجن والأعلاف ؛ وشركة الوطن الأعلاف؛ وشركة ابو طالب للمقاولات ؛ وشركة الشرق للأمن والحراسة ؛ وشركة تساهيل للتمويل متناهية الصغر ؛ وشركة ريفي للتمويل متناهية الصغر ؛ وشركة الرحمة للأدوية .

وأعرب مدير المديرية عن سعادته وتقديره للحضور؛ وذلك لمشاركتهم في هذا اللقاء وتشجيعهم لأصحاب الهمم؛ وكيفية دمجهم في المجتمع مثل أي مواطن له حقوقه وواجباته ومدى مساندة الدولة لهم بصفة خاصة.

وأكد حرص الوزارة على رعاية تلك الفئة وحمايتها من خلال تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال أجهزة التفتيش التابعة للمديرية . واهتمام الدولة بجميع جهاتها الرسمية ، وفى مقدمتها القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ برعايتهم ودمجهم في المجتمع للاستفادة من قدراتهم في دفع عجلة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030

وفى ختام اللقاء تم توزيع شهادات تقدير لمنطقة ميت غمر تقديرًا لجهودهم المبذولة في أداء العمل خاصة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ، وعلى وجه الخصوص ذوى القدرات الخاصة .

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