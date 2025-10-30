هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته في غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته في قطاع غزة لما بعد الخط الأصفر بعد اتصالات مع واشنطن، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب، إن قطاع غزة عاد لوقف إطلاق النار.



وأضاف أن الاجتماع مع الرئيس الصيني كان رائعا، وسنعمل مع الصين على الملف الأوكراني، ونجري محادثات مع روسيا بشأن نزع السلاح النووي.



وأوضح أننا سنحدد لاحقا مواقع التجارب النووية التي سنجريها، ومن المناسب أن نجري اختبارا للأسـ.ـلحة النووية في ظل قيام الآخرين بذلك.



ولفت إلى أن الرئيس الصيني سيزور أمريكا وأنا سأزور بلاده أبريل المقبل، ولم نتطرق لملف تايوان في اللقاء مع الرئيس الصيني.



