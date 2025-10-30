حسن يوسف لم يتزوج سعاد حسني سرا.. مؤرخ فني يوضح

قال المؤرخ الفني محمد شوقي، إن الفنان الكبير حسن يوسف يعد من أبرز نجوم السينما المصرية، مشيراً إلى أنه أول من أُطلق عليه لقب الولد الشقي، وبدأ مشواره الفني من خلال فيلم في بيتنا رجل عام 1961.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وسارة سامي ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد أن حسن يوسف كان يرى في أنور وجدي قدوته في الفن والإنتاج والإخراج، لذلك اتجه في أواخر الستينات إلى الإخراج والإنتاج وقدم أفلاماً متنوعة بين الكوميدي والاجتماعي والسياسي والرومانسي.

وتابع قائلا: حسن يوسف لم يعتزل الفن كما كان يقال، بل كان يمر بفترات راحة قصيرة، وظل يعمل بشكل متواصل من خلال أعمال درامية وإذاعية.

واختتم المؤرخ الفني: الراحل قدّم مسلسلات شهيرة مثل بوجي وطمطم ونادي الخالدين وليالي الحلمية التي تُعد من أعظم الأعمال في تاريخ الدراما العربية، إلى جانب أعمال للأطفال وأخرى دينية مثل الإمام الشعراوي وابن ماجه والنسائي.

هل تزوج حسن يوسف وسعاد حسني سرا؟

وبشأن علاقة حسن يوسف بالفنانة سعاد حسني اختتم تصريحاته بأنهما كانت تربطهما علاقة كانت قائمة على الاحترام والمحبة، وأن الشائعات التي ربطت بينهما بالزواج سرا لم تكن صحيحة.

