وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب ووكيل سكرتير الأمم المتحدة الوضع في السودان
أول تعليق لبناني بشأن العدوان الإسرائيلي على قرية بليدا
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي مخططات لتقسيم السودان
محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي
صرح عالمي على أرض المنوفية.. مستشفى الباجور التخصصي قلب الدلتا النابض بالشفاء
السلطات الفرنسية تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
أستاذ بـ«فنون جميلة حلوان»: مصر ثاني دولة في العالم أنتجت الرسوم المتحركة|فيديو
المدعى العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر
شي جين بينج: اتفقت مع الرئيس ترامب على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
الصحة: نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات
وزير الخارجية يُشدّد على المواقف المصرية الثابتة إزاء دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
توك شو

حسن يوسف لم يتزوج سعاد حسني سرا.. مؤرخ فني يوضح

حسن يوسف
حسن يوسف
البهى عمرو

قال المؤرخ الفني محمد شوقي، إن الفنان الكبير حسن يوسف يعد من أبرز نجوم السينما المصرية، مشيراً إلى أنه أول من أُطلق عليه لقب الولد الشقي، وبدأ مشواره الفني من خلال فيلم في بيتنا رجل عام 1961.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وسارة سامي ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد أن حسن يوسف كان يرى في أنور وجدي قدوته في الفن والإنتاج والإخراج، لذلك اتجه في أواخر الستينات إلى الإخراج والإنتاج وقدم أفلاماً متنوعة بين الكوميدي والاجتماعي والسياسي والرومانسي.

وتابع قائلا: حسن يوسف لم يعتزل الفن كما كان يقال، بل كان يمر بفترات راحة قصيرة، وظل يعمل بشكل متواصل من خلال أعمال درامية وإذاعية.

واختتم المؤرخ الفني: الراحل قدّم مسلسلات شهيرة مثل بوجي وطمطم ونادي الخالدين وليالي الحلمية التي تُعد من أعظم الأعمال في تاريخ الدراما العربية، إلى جانب أعمال للأطفال وأخرى دينية مثل الإمام الشعراوي وابن ماجه والنسائي.

هل تزوج حسن يوسف وسعاد حسني سرا؟

 

وبشأن علاقة حسن يوسف بالفنانة سعاد حسني اختتم تصريحاته بأنهما كانت تربطهما علاقة كانت قائمة على الاحترام والمحبة، وأن الشائعات التي ربطت بينهما بالزواج سرا لم تكن صحيحة.
 

حسن يوسف سعاد حسني فن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

