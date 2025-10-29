قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مع دمشق مستمرة.. وتل أبيب لا تقف خلف حكمت الهجري
انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمشاركة 15 دولة
من عظمة الفراعنة إلى ذكاء المستقبل.. المتحف المصري الكبير يعكس عبقرية مصر الحديثة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل
فن وثقافة

اليوم .. الذكرى الأولى لرحيل "الولد الشقي" الفنان حسن يوسف

الفنان الكبير حسن يوسف
أ ش أ

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان الكبير حسن يوسف، أحد أبرز نجوم الزمن الجميل، ونجم الأبيض والأسود، وأشهر من قدم كلاسيكيات السينما المصرية.


وُلد حسن يوسف حسن عام 1934، في حي السيدة زينب لأسرة متوسطة الحال، لأب يعمل مديرًا عامًا في المطابع الأميرية، وأم بسيطة اكتسبت ثقافتها من الحياة. كان ترتيبه الأول بين أشقائه الستة. 


حصل على بكالوريوس التجارة عام 1955، ودبلوم ‏المعهد العالي للفنون المسرحية – قسم التمثيل عام 1962.


كان يهوى التمثيل منذ وجوده في فريق المدرسة المسرحي، وتولى الإشراف عليه الفنان عبد البديع العربي الذي كان يسكن بجوار بيت أسرته. وعُيّن لاحقًا مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية.


بدأ حياته ممثلًا مسرحيًا، حين اكتشفه الفنان (حسين رياض) وقدّمه في العديد من مسرحياته، وأهمها (زواج الحلاق). وفي إحدى ليالي العرض، استدعاه رياض إلى حجرته، وأبلغه بأنه تم ترشيحه للمشاركة في فيلم (أنا حرة) عام 1959 مع لبنى عبد العزيز وشكري سرحان، وكان طالبًا بالمعهد وقتها، وكانت تلك بداية مشوار "الولد الشقي" حسن يوسف في السينما المصرية.


يعود الفضل للمخرج الكبير حسن الإمام في وضع يوسف على طريق «الشقاوة السينمائية»، من خلال دوره في فيلم (التلميذة). ثم كانت النقلة الكبرى في حياته السينمائية حينما رشّحه لمشاركة العندليب الأسمر (عبد الحليم حافظ) في بطولة فيلم (الخطايا).


انطلق بعد ذلك كنجم بارز في فترة الستينيات، حيث كوّن ثنائيًا فنيًا مع سندريلا الشاشة سعاد حسني، التي كان يطلق عليها وصف توأمه الفني. كما كوّن مع صديقي عمره يوسف فخر الدين ومحمد عوض، ثلاثيًا فنيًا، فقدموا العديد من الأفلام الكوميدية الخفيفة، التي حققت نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت.


في منتصف السبعينيات، وبعد تحقيقه نجومية كبيرة في السينما، اتجه إلى الإنتاج والإخراج السينمائي. قام بإخراج عدد من الأفلام منها:" الجبان والحب"، "ليلة لاتُنسى"،"القطط السمان"،"عصفور له أنياب".


كما أخرج فيلم "2 على الطريق" (1984) دون أن يشارك فيه كممثل، وهو الفيلم الذي قامت ببطولته زوجته الفنانة شمس البارودي مع النجم عادل إمام، وكان آخر أعمالها قبل إعلان اعتزالها التمثيل نهائيًا.


ومثل أغلب أبناء جيله في فترة الثمانينيات، اتجه إلى الدراما التليفزيونية، إذ قدم أدوارا خالدة مثل دوره في مسلسلات: زينب والعرش، وبرديس، وليالي الحلمية، الشراع المكسور، عطشان يا صبايا، ثم تشرق الشمس.


اعتزل التمثيل لأول مرة عام 1990، وكانت آخر أفلامه في تلك المرحلة فيلم (الشقيقتان). لكنه عاد في الألفينيات، وقدم مسلسل "ابن ماجة القزويني" عام 2001، ثم أشهر أعماله التليفزيونية وأكثرها نجاحًا، مسلسل (إمام الدعاة) عام 2002، الذي جسّد فيه السيرة الذاتية للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي كانت تربطه به علاقة شخصية.


بعد ذلك، توالت مشاركته في العديد من المسلسلات الدينية والاجتماعية، من أبرزها: "أنوار الحكمة"، "الإمام النسائي"،"الإمام المراغي"،"العارف بالله الإمام عبد الحليم محمود "،"زهرة وأزواجها الخمسة "،"مسألة كرامة "،"كلمة سر"،"الضاهر".


وتم تكريمه في «عيد الفن» بدار الأوبرا المصرية من قبل الرئيس السابق عدلي منصور، ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. وفي عام 2023 تم تكريمه في قصر السينما بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتسلم درع الهيئة وشهادة تقدير من وزارة الثقافة نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة آنذاك.


رحل الفنان حسن يوسف في 29 أكتوبر 2024 عن عمر ناهز التسعين عامًا، بعد معاناة من حزن شديد على وفاة ابنه الأصغر عبد الله غرقًا أثناء ممارسته السباحة بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي عام 2023،، وهي حالة وصفها طبيبه بما يُعرف طبيًا بـ"متلازمة القلب المكسور".


لم يكن حسن يوسف مجرد ممثل، بل كان فنانًا وإنسانًا نادرًا، عاش للسينما والفن، وغادرنا بقلبٍ مكسور، تاركًا إرثًا من الحب والاحترام. سيبقى اسمه رمزًا للزمن الجميل ووجهًا من وجوه الأصالة المصرية.

