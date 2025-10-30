قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب ووكيل سكرتير الأمم المتحدة الوضع في السودان
أول تعليق لبناني بشأن العدوان الإسرائيلي على قرية بليدا
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي مخططات لتقسيم السودان
محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي
صرح عالمي على أرض المنوفية.. مستشفى الباجور التخصصي قلب الدلتا النابض بالشفاء
السلطات الفرنسية تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
أستاذ بـ«فنون جميلة حلوان»: مصر ثاني دولة في العالم أنتجت الرسوم المتحركة|فيديو
المدعى العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر
شي جين بينج: اتفقت مع الرئيس ترامب على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
الصحة: نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات
وزير الخارجية يُشدّد على المواقف المصرية الثابتة إزاء دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
أخبار العالم

النفط يتراجع مع تهدئة التوتر التجاري بين واشنطن وبكين وخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة

النفط يتراجع
النفط يتراجع
أ ش أ

استقرت أسعار النفط في تداولات الخميس بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى 47% من 57% عقب لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، في إشارة إلى تهدئة التوتر الذي خيّم طويلًا على آفاق نمو الاقتصاد العالمي.


وتراجعت عقود خام برنت 40 سنتًا أو 0.46% إلى 64.62 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 52 سنتًا في جلسة الأربعاء، كما انخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتًا أو 0.51% إلى 60.17 دولار، عقب صعودها 33 سنتًا في الجلسة السابقة.


وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، أن ترامب توصل لاتفاق لمدة عام لخفض التعريفات الجمركية في مقابل استئناف الصين مشتريات فول الصويا الأمريكي، واستمرار تدفقات المعادن النادرة، وتشديد الرقابة على تجارة الفينتانيـل غير المشروعة.


وقال خبراء اقتصاديون، إن هذه الخطوة قد "تعزز ثقة السوق بدرجة ما، وتحفز الطلب العالمي على الطاقة وتدعم أسعار النفط". 


وأضاف أن الحفاظ على مستويات دعم رئيسية عند 60 و58 دولارًا للبرميل لخام برنت يعني استمرار فرص التعافي على المدى القصير، مع توقع بقاء الأسعار دون سقف 72 دولارًا، ما يشير إلى حركة عرضية في المدى القريب.


وفي سياق داعم للتوقعات الاقتصادية، خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة امي الأربعاء بما يتماشى مع توقعات السوق، لكنه أشار إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير خلال العام، وسط تأثير إغلاق الحكومة الأمريكية على توافر البيانات الاقتصادية.

