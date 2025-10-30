النفط يتراجع مع تهدئة التوتر التجاري بين واشنطن وبكين وخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة

استقرت أسعار النفط في تداولات الخميس بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى 47% من 57% عقب لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، في إشارة إلى تهدئة التوتر الذي خيّم طويلًا على آفاق نمو الاقتصاد العالمي.



وتراجعت عقود خام برنت 40 سنتًا أو 0.46% إلى 64.62 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 52 سنتًا في جلسة الأربعاء، كما انخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتًا أو 0.51% إلى 60.17 دولار، عقب صعودها 33 سنتًا في الجلسة السابقة.



وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، أن ترامب توصل لاتفاق لمدة عام لخفض التعريفات الجمركية في مقابل استئناف الصين مشتريات فول الصويا الأمريكي، واستمرار تدفقات المعادن النادرة، وتشديد الرقابة على تجارة الفينتانيـل غير المشروعة.



وقال خبراء اقتصاديون، إن هذه الخطوة قد "تعزز ثقة السوق بدرجة ما، وتحفز الطلب العالمي على الطاقة وتدعم أسعار النفط".



وأضاف أن الحفاظ على مستويات دعم رئيسية عند 60 و58 دولارًا للبرميل لخام برنت يعني استمرار فرص التعافي على المدى القصير، مع توقع بقاء الأسعار دون سقف 72 دولارًا، ما يشير إلى حركة عرضية في المدى القريب.



وفي سياق داعم للتوقعات الاقتصادية، خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة امي الأربعاء بما يتماشى مع توقعات السوق، لكنه أشار إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير خلال العام، وسط تأثير إغلاق الحكومة الأمريكية على توافر البيانات الاقتصادية.