أكد الإعلامي أحمد دياب، أن مصر مع حدث عالمي وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، يوم السبت المقبل بحضور شخصيات كبيرة من دول العالم.

وقال أحمد دياب خلال برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الساعات الأخيرة هناك شائعات تنتشرمنها غلق بعض الطرق وهذا أمر غير صحيح.

وأوضح أن الطرق مفتوحة للجميع، وزارة الداخلية تنفي غلق الطرق بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونفى مصدر أمنى جملة وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من قيام عدد من الجهات الأمنية بإستلام بعض الطرق والمحاور إعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 30 الجارى وحتى مساء السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل وذلك تزامناً مع إفتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأكد المصدر أن كافة الطرق والمحاور تسير بشكل طبيعى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.