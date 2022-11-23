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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد عمليات تطوير وحدات بكلية طب الأسنان

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  عمليات تطوير كلية طب الأسنان خلال العام الجامعى 2022 -2023 م بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه ، بحضور  الدكتور ياسر لطفى عميد الكلية، الاستاذ الدكتور يسرى الهوارى  وكيل الكلية للتعليم والطلاب،  الدكتوره منى منتصر وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتور سيد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 
و تفقد معامل المحاكاه بعد التجديدات وإضافة  186 وحدة محاكاة فى ثلاثة معامل بتكلفة 8 مليون جنيه. 
كما تفقد تطوير العيادات وتزويدها  بـ 58 وحدة أسنان جديدة  فى عيادات : العلاج التحفظى ،تقويم الاسنان ، جراحة الوجه والفكين، طب الفم وأمراض اللثة، الاستعاضة الصناعية المتحركة وتفقد عمليات تطوير وتجهيزات المكاتب الادارية بالكلية.
وعلى هامش الجولة تم عقد لقاء مع السادة رؤساء الأقسام بالكلية 
أكد  رئيس الجامعة أن كلية طب الأسنان من الكليات المتميزة على المستوى الأكاديمى والبحثى وخدمة المجتمع 
مشيرا أن الكلية أحدثت طفرة متميزة فى تطوير وتحديث المعامل  والوحدات التدريبية بما يحقق مستوى راقى ومتقدم فى العملية الأكاديمية والبحثية 
كما أكد على أهمية  النشر الدولى وزيادة الأبحاث العلمية وتشجيع الباحثين للنشر فى كبرى المجلات العالمية  . 
واستعرض الأستاذ الدكتور ياسر لطفى عميد الكلية خطة تطوير الكلية وما تقدمه من خدمات تعليمية وتدريبية وخدمة المجتمع المحيط فى مجال طب وجراحة الأسنان.

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جامعة المنصورة رئيس الجامعة طب الأسنان خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع شئون خدمة المجتمع

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