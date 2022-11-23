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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة شاب اختناقا بالغاز داخل حمام منزله بالغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة الشارع الثلاثينى بالغردقة وفاة شاب فى العقد الثانى من عمره؛ وذلك بسبب اختناق بالغاز داخل حمام المنزل تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام وتوالت النيابة التحقيق .

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اختناق داخل حمام المنزل بسبب الغاز

كانت قد تلقت شرطة النجدة اخطار بوفاة شاب يدعى مينا مادر عبد السيد عوض 16 سنة داخل منزلة وذلك بسبب اختناق بالغاز ، حيث تبين أن الشاب تعرض لاختناق بالغاز داخل حمام المنزل مما تسبب فى وفاتة .

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والاستماع إلى أهلية المتوفى ونقل الجثمان الى مستشفى الغردقة العام تمهيدا لدفنه.

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