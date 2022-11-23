عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس: المرأة قلب الأسرة ومركز الإحساس والمشاعر في البيت

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا بيشوي ببيت الكرمة للخلوة في كينج مريوط، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

واستكمل قداسة البابا تواضروس السلسلة التعليمية "قاموس الزيجة"، وتناول جزءًا من رسالة بطرس الرسول الأولى والأصحاح الثالث والأعداد (١ – ١٢)، وشرح صورة المرأة في البيت، حيث أشار إلى دور المرأة في البيت كقلب الأسرة، وهي مركز الإحساس والمشاعر في البيت، وهي رائحة البيت المسيحي.

وأضاف أن هناك مجموعة من الأدوار المثالية الرئيسية للمرأة في البيت، وهي: دور التعليم والتربية والتشجيع، من خلال  البشاشة، وتقديمها صورة البشاشة كقدوة بشكل دائم له تأثير بالغ جدًّا في تشجيع الزوج والأبناء، وكذلك الوقت، حيث تخصص  الوقت الكافي للزوج والأبناء، وحسب احتياج كل ابن وابنة، كما أنها تقدم الكلمات البسيطة المهذبة، وتعلم أولادها وبناتها الكلمات الحلوة، مثال: آسف وشكرًا ومن فضلك.

وتابع قائلآ، إن المرأة تستطيع التعرّف على إمكانيات زوجها والأبناء، وقبول أخطائهم وضعفاتهم، فضلا عن النمو في نواحي المعرفة المختلفة، لأن الزوجة الحكيمة تقرأ عن التربية في النواحي النفسية والطبية والاجتماعية، كما أنها تفخر بأولادها أمام المجتمع، لأن الافتخار والتشجيع له أثر في بناء الإنسان، موضحا أن المرأة تقدم اللمسات الحانية لأولادها وبناتها، لأن اللمسات والاحتضان والمدح هي التذكار الملموس للتعبير عن الحب. 

وأشار البابا تواضروس إلى أن المرأة تقوم بنشر روح المرح، لأن النشاط مرتبط بجو المرح في البيت، من خلال  الاهتمام بسماع الترانيم ووبصور القديسين وبأعياد القديسين وهكذا، وكذلك الاهتمام بمناسبات النجاح وأعياد الميلاد والاحتفال البسيط بها، إلى جانب سرد الذكريات وحكايات الماضي عن الحياة، لأن الحياة في زمن الأب والأم تختلف عن الحياة في زمن الأبناء، وبذلك يتعلم الأبناء خبرات جديدة.

وأوضح البابا تواضروس أن المرأة مسئولة عن روح الشركة والعبادة، فالأم مسؤولة عن الحرية المنضبطة داخل البيت، ولا تكون متسلطة وصارمة، وأيضًا لا تكون متساهلة ومهملة، بل تكون حكيمة وتستطيع التمييز بين أوقات الرفض وأوقات القبول، ولديها اتزان في تحقيق الوفرة والحرمان، وعليها الاهتمام بالبيت من خلال الاهتمام بهدوء البيت، ونظامه وجماله والاهتمام بالصلاة والعبادة، فضلا عن الاهتمام بالاحتشام داخل البيت في الملابس والحديث.

وأشار البابا تواضروس إلى أن الأم مسئولة عن روح البذل والخدمة، لأن الخدمة فيها إحساس بالآخر، والخدمة تحتاج إلى الوداعة والتضحية كتعبير عن الحب، والحب فيه علاج للضعفات والمشكلات، وعليها أن تهتم بالتعبير عن الخدمة بطرق بسيطة، وزرع روح الخدمة في الأبناء وتشجيعهم من أجل أن تكون الأسرة أسرة متفاعلة.

وتُعد هذه السلسلة هي ثاني السلاسل التعليمية الخاصة بالأسرة المسيحية، وذلك بالتزامن مع إطلاق عام "أسرتي مقدسة"، الذي جاء ضمن توصيات المجمع المقدس للكنيسة في يونيو الماضي، وترسيخًا لمبادئ وقيم الأسرة المسيحية السوية، كما ذكر قداسته في الحلقة الأولى من السلسلة الأولى يوم ١٥ يونيو الماضي.

البابا تواضروس الاسكندرية اجتماع الأربعاء المركز الإعلامي للكنيسة بابا الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

مصر وبلجيكا .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

أجور ومرتبات القطاع الخاص .. بشرى لعمال مصر بـ قانون العمل الجديد

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

طوال 5 أيام .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

ترشيحاتنا

بدايتها من 450 ألف جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة زادت أسعارها

شجار وسُكر في بريطانيا بعد فوز الإنجليز على إيران بـ كأس العالم |شاهد

بعد وفاة إيمان وساجدة .. تشريع برلماني جديد يخص الصيادلة

ولا ملايين الدولارات | لميس جابر : هذه أكبر دعاية سياحية لمصر

لازم تجيبه في بيتك..نوكيا تطلق تابلت جديد برخص التراب

بلجيكا يفوز على كندا 1 - 0 ويتصدر مجموعته في كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر جماهير كأس العالم من فعل قاتل

كشف أثري جديد.. بقايا مدينة عسكرية على ساحل البحر الأحمر

ماعنديش مانع أعمل مشاهد جريئة.. شاهد ابنة شقيقة إلهام شاهين بالحجاب

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

فيديو

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ