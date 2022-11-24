المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي يوضح كيف يتم ترميم الأفلام المصرية القديمة|فيديو

أكد أندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، أنه مع تطور تكنولوجيا العرض، أصبح هناك العديد من الأفلام التي تحتاج لإعادة فحص و ترميم.

كيف يتم ترميم الأفلام



وأضاف أندرو محسن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية سي بي سي، أن ترميم الأفلام هو فحص النسخة القديمة ، الموجودة في الشرائط، و ليس نسخ ديجيتال، و إعادة معالجة مشاكل الصورة، وتحويلها إلى نسخة ديجيتال.

وتابع:"أحنا بنسعى ان يكون الترميم للأفلام موجود بشكل سنوي، و أعتقد انه من الافكار اللي وجدت لتستمر، الحاجة اللافته هي تفاعل الجمهور مع الفيلمين اللي أتعرضوا"