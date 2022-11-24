طبيب يعالج غير القادرين بدون مقابل: دعوة المريض كنز حقيقي وليس الأموال

قال الدكتور محمد فهمي عيسي، طبيب يعالج مرضاه غير القادرين بدون مقابل، إن الدعاء هو كنز، مشيرا إلى أن أبناءه جميعهم متعلمون، معقبا "دافعلهم فلوس لكلياتهم، والفلوس بتجيلي منين معرفش".

وأضاف "عيسى"، خلال حواره ببرنامج "حكاية مصرية" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الفنانة هالة فاخر، "الكنز بالنسبة لي هو أن الله يتقبل دعوة المريض، وأنا أملك كل شيء وعايش أحسن عيشة من البركة وليس كثرة الأموال".

وتابع: "لازم نبطل جشع، وأن لا ننظر للمادة سواء فى الطب أو غيره، وخدمت 20 عاما مديرا لأحد المستشفيات، وكنا جميعا فى خدمة المرضى".