الحرية المصري: التنسيق جار مع مرشحي الحزب بانتخابات الشيوخ لحسم الموقف النهائي

أكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس النواب، أنه يجري حاليا التنسيق مع مرشحي الحزب على النظام الفردي لحسم الموقف النهائي بشأن الترشح في انتخابات مجلسي الشيوخ أو النواب، مشيرا إلى أن الغالبية تميل إلى خوض سباق مجلس النواب نظرا لاتساع الدوائر وشدة التنافس، بالإضافة إلى توجه معظم الكوادر الحزبية نحو الترشح للنواب.

وأوضح مهني، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحزب يحرص على تعزيز تمثيل المرأة والشباب وأصحاب الخبرات النوعية داخل مجلس الشيوخ، لدعم جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والتشريعية، والمساهمة في تحقيق التوازن داخل المؤسسات التشريعية.

وشدد على أن مشاركة الحزب في القائمة الوطنية تأتي امتدادًا لدوره كأحد الأحزاب الوطنية الداعمة لمسار الإصلاح السياسي والديمقراطي، وتماشيًا مع توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المشاركة الحزبية وتفعيل دور الأحزاب في الحياة النيابية.

وقال إنه تم الاستقرار على الدفع بالدكتورة حنان وجدي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، ضمن مرشحي الحزب في قائمة انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك في إطار المشاركة ضمن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر.