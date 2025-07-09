نشأت الديهي يشيد بأداء رئيس البرلمان والنواب في ختام الدور التشريعي الحالي

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن تقديره الكبير لرئيس مجلس النواب، مشيدًا بأدائه وكفاءته في إدارة المؤسسة التشريعية، ومؤكدًا أن البرلمان المصري يُعد مصدر فخر بما يمتلكه من منظومة متكاملة تضم رئيسًا ووزيرين للشئون البرلمانية ونوابًا يتحملون مسئولية العمل العام في ظروف بالغة الصعوبة.



وقال "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إنه يتابع باهتمام مداخلات وكلمات رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن من يتولى العمل العام ويتصدى لمسئولياته لا بد أن يتعرض للهجوم، وهو ما اعتبره دليلًا على النجاح والتفرد، قائلاً: "من يعمل هو فقط من يُهاجم".



ووصف رئيس البرلمان بأنه "رجل رصين وفاخر"، يمتلك أدوات اللغة والدستور والقانون، فضلاً عن رؤيته الوطنية، معتبرًا أنه يجلس على منصة تشريعية كبرى ويقودها بكفاءة تليق بحجم التحديات.



كما وجّه رسالة شكر إلى جميع أعضاء مجلس النواب، مثمنًا جهودهم في خدمة المواطنين، قائلاً: "كل نائب صرف من وقته وجهده وتعب من أجل الوطن يستحق الشكر، وكل من حاول ولم يُوفق أيضًا له الشكر ذاته".



وأعرب في ختام حديثه عن أمله في أن يشهد البرلمان المقبل مزيدًا من حسن الاختيار من قبل الناخبين والأحزاب، بما يعزز من جودة العمل النيابي ويخدم المصلحة العامة.