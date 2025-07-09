رئيس «اتصالات النواب»: لم تتضح بعد الرؤية الكاملة حول ملابسات حريق سنترال رمسيس

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة انتهى مساء اليوم ، ويُجرى الآن إعداد التقرير الخاص باجتماع اليوم، مشيرًا إلى أن الاجتماع حضره وزير الاتصالات، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وكل المتخصصين والفنيين في قطاع تكنولوجيا الاتصالات، حتى تتضح الرؤية بشأن حريق سنترال رمسيس، كما حضر الاجتماع أكثر من ثلثي النواب.

وأوضح أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الوزير قدم شرحًا تفصيليًا، مؤكدًا أن الحريق بدأ في كابلات "فايبر" رئيسية ومعدات الربط بين الشبكات، ووقع الحريق على مرحلتين في إحدى الغرف التي تضم أجهزة بالدور السابع، وتمكن العاملون من السيطرة عليه باستخدام معدات الإطفاء، مضيفًا أن العاملين نجحوا في السيطرة على الحريق المحدود، لكن الحريق امتد من الغرفة إلى كابلات الفايبر الرئيسية ومعدات أخرى، مما استدعى حضور أكثر من 16 سيارة إطفاء، وهو ما أدى إلى تعطل خدمات الإنترنت والاتصالات.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن العاملين في السنترال لم يكتفوا بإطفاء الحريق بأنفسهم فقط، بل طلبوا سيارة إطفاء حضرت سريعًا، أعقبها حضور 16 سيارة أخرى، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية والمعاينات مازالت قيد التحقيق، ولم تتضح بعد الرؤية الكاملة حول ملابسات حريق سنترال رمسيس.

وتابع: "الوزير رد على سؤال حول توقف الخدمة بسبب سنترال واحد، وقال إن الخدمة لم تتوقف بالكامل، وكانت موجودة في بعض المناطق، بينما توقفت في مناطق أخرى، حيث تم تحويل الخدمة على السنترالات الرئيسية"، موضحًا تحويل الخدمة إلى السنترالات البديلة أدى إلى استعادة الخدمات الأساسية.