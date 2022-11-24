بالأبيض والأسود ..عمرو سعد يبهر متابعيه من أحدث جلسة تصوير

نشر الفنان عمرو سعد عدة صورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر سعد في الصور من أحدث جلسة تصوير بالابيض و الاسود مرتديا بدلة باللون الأبيض، مما نال اعجاب متابعيه.

يستعد الفنان عمرو سعد، لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية في فيلمه الجديد "الغربان" في الفيوم وذلك بعدما تم تصوير جزء كبير من الفيلم في روسيا، ومن المقرر ان يتم عرض الفيلم في صيف 2023.

فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد، وعائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبي.