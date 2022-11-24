عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حازم جلال : النبي وصانا بمن بنى مسجدا لله

الشيخ حازم جلال
الشيخ حازم جلال

قال الشيخ حازم جلال، إن النبي محمد صلي الله عليه وسلم وصانا بمن بنى مسجدا لله، فيبني له الله بيتا فى الجنه، مشيرا إلى أن هناك رواية تقول إن من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة.

وأضاف "جلال" خلال حواره ببرنامج "حكاية مصرية" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الفنان هالة فاخر، أنه روى أن حورية من الجنة مرت على ملك يبكي فى جنة المأوى، قالت ما يبكيك، قال لها تجرأت على ربي، فسألته أن يعطيني مدة 70 ألف جناح حتي أخطي عرش الرحمن، قالت له أتدري كم قطعت، قال لا، قالت لقد قطعت جزءا من 70 ألف جزء من نصيب ربك فى الجنة.

وتابع: "الشيخ المنشاوي كان يقول فى آية فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، المسجد يأخذ تأشيرته من الله".

الشيخ حازم جلال النبى محمد الجنة حكاية مصرية هالة فاخر جنة المأوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

للبنات سنة أولى سواقة..عربية BYD بـ 40 ألف جنيه

زيادة المرتبات.. مفاجأة حول جمع الموظفين وأصحاب المعاشات بين العلاوة والمنحة الاستثنائية

استئصال الرحم.. التفاصيل الكاملة لحجز المطربة أنغام بالمستشفى وتدخل جراحي لإنقاذ حياتها

خسائر فادحة.. خبير لوائح يكشف عقوبة الانسحاب من كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

إقالة مسئول بـ اتحاد الكرة في واقعة غير أخلاقية

هجوم إلكتروني خطير يستهدف منشآت الغاز والنفط البحرية الأمريكية.. تفاصيل

لو عايز تنظم وقتك.. هذا التطبيق يضبط إيقاع يومك بطريقة مثالية

كأس العالم.. شوط أول سلبي بين أوروجواي وكوريا الجنوبية

بلا توقف | الأمطار تغمر شوارع جدة .. شاهد

تجاوز الخطوط الحمراء.. نتنياهو يشدد من موقفه بمفاوضات تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مشروبات مرتبطة بخطر الإصابة بتصلب الشرايين .. تعرف عليها

بحضور رئيس الأركان..صد هجوم جوى والقوات الخاصة تفتح الثغرات لتأمين الشاطئ بميدوزا 12

بملابس العمليات.. شاهد أول صورة لـ أنغام داخل المستشفى

لعنة ميسي.. هل انتهت مسيرة لاعب السعودية ياسر الشهراني بعد إصابته أمام الارجنتين؟

فيديو

ملك بريطانيا وابنة ترامب .. مشاهير زاروا مصر مؤخرا

بحضور رئيس الأركان..صد هجوم جوى والقوات الخاصة تفتح الثغرات لتأمين الشاطئ بميدوزا 12

رضا الباهي: عشقي للسينما المصرية دفعني بـ"جزيزة الغفران" للقاهرة السينمائي

نقلوها فجأة للمستشفى .. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ