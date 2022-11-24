حازم جلال : النبي وصانا بمن بنى مسجدا لله

قال الشيخ حازم جلال، إن النبي محمد صلي الله عليه وسلم وصانا بمن بنى مسجدا لله، فيبني له الله بيتا فى الجنه، مشيرا إلى أن هناك رواية تقول إن من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة.

وأضاف "جلال" خلال حواره ببرنامج "حكاية مصرية" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الفنان هالة فاخر، أنه روى أن حورية من الجنة مرت على ملك يبكي فى جنة المأوى، قالت ما يبكيك، قال لها تجرأت على ربي، فسألته أن يعطيني مدة 70 ألف جناح حتي أخطي عرش الرحمن، قالت له أتدري كم قطعت، قال لا، قالت لقد قطعت جزءا من 70 ألف جزء من نصيب ربك فى الجنة.

وتابع: "الشيخ المنشاوي كان يقول فى آية فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، المسجد يأخذ تأشيرته من الله".