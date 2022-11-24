عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلا توقف | الأمطار تغمر شوارع جدة .. شاهد

أمطار مدينة جدة
أمطار مدينة جدة

شهدت مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة، أدّت إلى سيول غزيرة أضرت بشكل كبير بالشوارع والبنية التحتية.

وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن النظام الآلي للإنذار المبكر رفع درجة الحالة إلى تحذير.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم).

فيما تتشكل السحب الرعدية الممطرة على (جازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).

 

جدة مدينة جدة السعودية امطار غزيرة هطول أمطار رعدية المركز الوطني للأرصاد الأرصاد حالة الطقس الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

للبنات سنة أولى سواقة..عربية BYD بـ 40 ألف جنيه

زيادة المرتبات.. مفاجأة حول جمع الموظفين وأصحاب المعاشات بين العلاوة والمنحة الاستثنائية

استئصال الرحم.. التفاصيل الكاملة لحجز المطربة أنغام بالمستشفى وتدخل جراحي لإنقاذ حياتها

خسائر فادحة.. خبير لوائح يكشف عقوبة الانسحاب من كأس العالم 2022

موضوعات متعلقة

السعودية.. شاهد الأمطار تغمر جدة وتعليق مؤقت للدراسة

لعنة ميسي.. هل انتهت مسيرة لاعب السعودية ياسر الشهراني بعد إصابته أمام الارجنتين؟

رد رسمي.. السعودية تكشف موقفها من استضافة كأس العالم 2030

الحضري: السعودية جعلت المنتخبات القوية خائفة.. ومشكلة قطر كانت فى الافتتاح

ترشيحاتنا

إقالة مسئول بـ اتحاد الكرة في واقعة غير أخلاقية

هجوم إلكتروني خطير يستهدف منشآت الغاز والنفط البحرية الأمريكية.. تفاصيل

لو عايز تنظم وقتك.. هذا التطبيق يضبط إيقاع يومك بطريقة مثالية

كأس العالم.. شوط أول سلبي بين أوروجواي وكوريا الجنوبية

بلا توقف | الأمطار تغمر شوارع جدة .. شاهد

تجاوز الخطوط الحمراء.. نتنياهو يشدد من موقفه بمفاوضات تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مشروبات مرتبطة بخطر الإصابة بتصلب الشرايين .. تعرف عليها

بحضور رئيس الأركان..صد هجوم جوى والقوات الخاصة تفتح الثغرات لتأمين الشاطئ بميدوزا 12

بملابس العمليات.. شاهد أول صورة لـ أنغام داخل المستشفى

لعنة ميسي.. هل انتهت مسيرة لاعب السعودية ياسر الشهراني بعد إصابته أمام الارجنتين؟

فيديو

ملك بريطانيا وابنة ترامب .. مشاهير زاروا مصر مؤخرا

بحضور رئيس الأركان..صد هجوم جوى والقوات الخاصة تفتح الثغرات لتأمين الشاطئ بميدوزا 12

رضا الباهي: عشقي للسينما المصرية دفعني بـ"جزيزة الغفران" للقاهرة السينمائي

نقلوها فجأة للمستشفى .. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ