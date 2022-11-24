بلا توقف | الأمطار تغمر شوارع جدة .. شاهد

شهدت مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة، أدّت إلى سيول غزيرة أضرت بشكل كبير بالشوارع والبنية التحتية.

وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن النظام الآلي للإنذار المبكر رفع درجة الحالة إلى تحذير.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم).

فيما تتشكل السحب الرعدية الممطرة على (جازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).