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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تدعو لفهم صحيح الدين وترسيخ تعاليم الإسلام السمحة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم الهام في نشر الخطاب الديني المستنير الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف، وملء أي فراغ دعوي كان قائماً من قبل.

وقال عبد الوهاب خليل في تصريحات له  إن تلك التوجيهات تدعم رؤية الدولة لتجديد الخطاب الديني، وهو أمر تبناه الرئيس السيسي بنفسه منذ توليه الحكم، وذلك بهدف محاربة الأفكار الشاذة والمتطرفة والتي تسيئ لصورة الدين الإسلامي، وتعمل على إظهار الوجه غير الحقيقي والسمح للدين، وأيضًا تأكيد الخطاب الديني بمفهومه الجديد على تعاليم الإسلام السمحة والتي تدعو لقبول الآخر.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أهمية دور وزارة الأوقاف وجهودها في تطور العمل الدعوي وجهود تكثيف الأنشطة الدعوية وتنوع وسائلها، مما أدى إلى استعادة المساجد لدورها الحيوي في التثقيف الديني الوسطي المستنير.

وأكد عبد الوهاب خليل أهمية تعاون جميع المؤسسات الدينية في لتجديد الخطاب الديني، ليسهم ذلك بشكل فعال فى توعية المسلمين وتوعية هذه الأجيال بأن الدين ليس فى هذه الأفعال وليس بتلك الأعمال التى تتضمن العنف والإرهاب والتى تدعو لها جماعات التطرف والتكفير والتخوين الذين لا يتوقفون عن تكفير الأمة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه، أمس، خلال اجتماعه بوزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم الهام في نشر الخطاب الديني المستنير الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف، وملء أي فراغ دعوي كان قائماً من قبل.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب مستقبل وطن تجديد الخطاب الديني النائب عبد الوهاب خليل

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