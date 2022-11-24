بلومبرج : تأجيل مفاوضات الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف لأسعار النفط الروسي

أفادت وكالة "بلومبرج” للأنباء، نقلا عن مصادر، اليوم الخميس، بأنه تم تأجيل محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن فرض سقف أسعار النفط الروسي بسبب الخلافات بين الدول، وقد تستأنف غدا الجمعة.

وأضافت: "المفاوضات بشأن اقتراح مجموعة السبع التي كان من المفترض أن تستأنف في الأصل مساء اليوم الخميس تأجلت، لأن الدبلوماسيين يحتاجون وقتا لتجاوز الخلافات بين الدول الأعضاء، وقد تستأنف المفاوضات يوم غد الجمعة".

اقترح الاتحاد الأوروبي إضافة فترة انتقالية مدتها 45 يوما إلى تاريخ تطبيق سقف أسعار النفط، وفقًا لتقارير نقلا عن الوثيقة.

ويتطلب اعتماد حد لأسعار النفط موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة "بلومبرج”، وصلت مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي إلى طريق مسدود.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من تداعيات خطيرة في حال فرض سقف على أسعار النفط الروسي.

وقال بوتين خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن "مثل هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ العلاقات التجارية وستؤدي على الأرجح إلى تداعيات خطيرة على سوق الطاقة العالمية".

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش، يوم الخميس، المحاولات الغربية لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأضاف أن بوتين أبلغ السوداني أن وضع حد أقصى للسعر سيكون له عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية.