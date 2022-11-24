استشاري تحول رقمي: لابد من وجود استراتيجية وطنية وعربية للأمن السيبراني

قال الدكتور محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، إنه لابد من وجود استراتيجية وطنية وعربية للأمن السيبراني، فالدول المتقدمة تضع هذه الاستراتيجية كمكون رئيسي في حماية نطاقات الأمن القومي الخاص بها، فوزارة الدفاع الأمريكية أنشأت وحدة خاصة للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ومن أكثر هذه التطبيقات تطبيقات الأمن السيبراني، ودون وجود استراتيجية سيكون لدينا خلل في منظومة الردع السيبراني.

وأضاف عزام خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمن السيبراني مفهوم جديد عسكريا، وليس مجرد ردع وامتلاك للأسلحة الحديثة، لكن أن يكون لدى القدرة لصد الهجمات السيبرانية، ويمكن التدخل لملاحقة المتسببين في هذه النوعية من الهجمات من خلال منتديات الإنترنت الأسود، كما يطلق عليه، لأن التكنولوجيا يقابلها التكنولوجيا ولابد من الاستعداد لهذه الهجمات، وبناء مظلة ردع لهذه الهجمات في ظل عالم متصل والتأثير فيه من خلال شبكات الإنترنت ووسائل التواصل.

وتابع: «الهاكر عندما يبدأ باختراق أي حساب خاص بشخصية هامة مثلا فيستغل الحساب لطلب دفع أموال بعملات مشفرة غير قابلة للتتبع، وعندما يلقى القبض عليه نكتشف أن عمره 16 عاما ويسأل لمذا فعلت ذلك يقول إنه كان يتسلى».