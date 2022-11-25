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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: ما حدث من لاعبي الاسماعيلي أمام فاركو سلوك مرفوض وعليهم الاعتذار

صدى البلد

انتقد الإعلامي محمد شبانة، سلوك لاعبي النادي الإسماعيلي خلال لقاء فاركو في منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "ما حدث من لاعبي الإسماعيلي سلوك مرفوض، بعدما رفضوا إعادة الكرة إلى فاركو، وسجلوا هدف التعادل في شباك فاركو عن طريق باسم مرسي".

وواصل: "المبادئ والاخلاق الرياضية أهم من الفوز والخسارة، كان على الاسماعيلي ولاعبيه الاعتذار في بيان رسمي".

وتابع: "اتذكر واقعة علي خليل عندما سجل هدفًا في أحد المباريات من خارج الشبكة، واتجه للحكم وابلغه أن الكرة ليست هدفًا، الموقف لازال في ذاكرة المتابعين، والجميع يشيد بأخلاق نجم الزمالك السابق حتى الآن".

الدوري المصري الزمالك النادي الاسماعيلي باسم مرسي المصري بطولة الدوري نادي الإسماعيلي

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