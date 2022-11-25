أخبار الرياضة .. رجاء خاص من مرتضى منصور لمسؤولي الكرة .. إقالة مسؤول باتحاد الكرة .. حقيقة العرض فرنسي لأكرم توفيق

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:



صدمة.. رسميا البرازيل تكشف حجم إصابة نيمار

كشف منتخب البرازيل عن حجم إصابة نجمه نيمار دا سيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان بعد الفوز الذي تحقق على صربيا بنتيجة 2-0 في بطولة كأس العالم 2022 مونديال قطر.



وأقيمت مباراة البرازيل وصربيا على استاد لوسيل في الجولة الأولى للمجموعة السابعة من مونديال قطر.وخرج نيمار من أرض الملعب في الدقيقة 79 وهو في حالة بكاء بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة صربيا.وصرح طبيب البرازيل الدكتور رودريجو لاسمار بعد المباراة بأن نيمار أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن بالإضافة إلى وجود تورم.



رينارد لـ لاعبي السعودية : هل جئتم كأس العالم للتصوير مع ميسي ؟



كشف الاتحاد السعودي سر فوز المنتخب أمام الأرجنتين قي الجولة الأولي من بطولة كأس العالم قطر.

ونشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد السعودي فيديو لـ هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي أثناء شوطي المباراة حيث ظهر غاضبا وهو يعنف اللاعبين بسبب الأداء المتخاذل.



4 ملايين دولار.. برازيلي جديد يقترب من الانضمام للأهلي



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قامت بعرض البرازيلي بيسولي على مارسيل كولر من أجل اتخاذ قرار بشأن إمكانية التعاقد معه في يناير.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "اللاعب ثمنه من 3 إلى 4 مليون دولار، وقد يكون هناك مخطط للتعاقد معه ومن ثم تسويقه في السنوات المقبلة.



تردد القناة المفتوحة الوحيدة لإذاعة جميع مباريات كأس العالم قطر 2022

تتواصل اليوم الجمعة 25 - 11 - 2022 مباريات كأس العالم في قطر والتي انطلقت يوم الأحد الماضي 20 نوفمبر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا.

موعد مباريات الجمعة 25 -11 - 2022

وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية والتي تبدأ من الثانية عشرة ظهرا بمباراة ويلز وإيران ضمن مواجهات المجموعة الثانية والتي تضم معهما إنجلترا وأمريكا .



العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي



زف العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي بشري ساره لجماهير الفريق بشان الفرع الجديد في القاهرة الجديدة.

ونشر العامري فاروق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” عدد من الصور للفرع الجديد وعلق :"الاهلى الكبير الحمد لله حالا إنارة الشارع الرئيسي المواجه لبوابات النادى الاهلى فرع القاهره الجديدة".



شوبير يكشف حقيقة عرض نادي فرنسي لـ أكرم توفيق

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة العروض المقدمة للاعب النادي الأهلي أكرم توفيق، عبر حساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلق شوبير: “كل ما تردد حول عروض فرنسية للاعب أكرم توفيق لا أساس له من الصحة”.

إفلاس الزمالك .. رجاء خاص من مرتضى منصور لـ مسؤولي الكرة المصرية

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ مسئولي الكرة المصرية عقب الحجز على أرصدة النادي.

واكد مرتضي منصور في تصريحات عبر فيديو بثه على الحساب الرسمي له عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك" أن العاملين في النادي ليس لهم أي ذنب في تأخر رواتبهم بسبب أزمة الزمالك المالية مشددا أن المسؤولين يجب أن يسرعوا في حل تلك الأزمة المالية الصعبة.



رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية

أعلن اتحاد الكرة المصري، إقالة مسؤول في الجبلاية، بسبب فضيحة غير أخلاقية.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي:" رسمياً - اتحاد الكرة يقيل المسئول المتورط في الواقعة الغير اخلاقية".



ولم يكشف اتحاد الكرة أي تفاصيل أخرى حول الواقعة.