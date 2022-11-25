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رئيس التحرير
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ديني

11 سورة و12 سُنة مهجورة في يوم الجمعة.. لتكفير ذنوب الأسبوع

سنن يوم الجمعة
سنن يوم الجمعة

سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته العديد من سنن يوم الجمعة، فقد صحه عنه صلى الله عليه وسلم من سنن يوم الجمعة الكثير والكثير من السنن التي تساعد المسلم في تكفير الذنوب وتجديد التوبة في هذا اليوم المبارك.

سنن يوم الجمعة

فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة هو أفضل أيامكم وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، ورغبت فيه الأحاديث بعدد من السنن منها ما يلي: 

1- الغسل يوم الجمعة: روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، ولو من طيب أهله».

2- قراءة سورة الجمعة والمنافقون: ومن سنن يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة والمنافقون سنة في الجمعة، وإكمالهما أفضل من الاقتصار على بعضهما، وكذلك قراءة بعضها أفضل من قراءة مثله من غيرهما، إلا أن يكون غيرهما مشتملاً على الثناء، كآية الكرسي، وآخر سورة الحشر، وأول سورة الحديد. وفق "فتاوى العز بن عبد السلام" 
3- التبكير إلى المسجد: كما يعد من سنن يوم الجمعة التبكير إلى المسجد فقد ورد حديث رواه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الرائح إلى الجمعة في الساعة الأولى كالمقرب بدنة، وفي الساعة الثانية كالمقرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كالمقرب كبشا، وفي الرابعة كالمهدي دجاجة، والخامسة كالمهدي بيضة».

4- وقراءة سورة الكهف في ليلته أو في نهاره، من سنن يوم الجمعة، فمن قرأها أنار الله له ما بين الجمعتين.

5- قراءة سورة المنافقين أو الجمعة، أو الأعلى، أو الغاشية، أو ما تيسّر منهما أثناء الصلاة كما كان يفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

6- قراءة سورتى الدخان، ويس في الليل، فمن فعل ذلك غفر الله له ذنبه.

7- قراءة سورة الكافرون، وسورة الإخلاص في صلاة المغرب.

8- الاغتسال، وتقليم الأظافر، والتطيب، ولبس أفضل الثياب.

9- التبكير في الخروج إلى صلاة الجمعة، فكلّما بكّر المسلم في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة بقصد أداء الصلاة، تضاعف أجره.

10- الإكثار من الصلاة على النبي -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-.

11- الإكثار من الدعاء، سواء بالأدعية المأثورة من القرآن والسنة، أو بأي دعاء آخر مع الإكثار من الحمد، والتهليل، والتسبيح والابتهال، وإجلال الله عزّ وجل، والصلاة على نبيه الكريم.

12- الدعاء يوم الجمعة وتحري ساعة الإجابة: ويوم الجمعة، فيه ساعة استجابة من الله سبحانه وتعالي للدعاء فقد رُوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَرَ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقالَ: فيه سَاعَةٌ، لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وهو قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شيئًا، إلَّا أعْطَاهُ إيَّاهُ وأَشَارَ بيَدِهِ يُقَلِّلُهَا).

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