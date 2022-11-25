أسامة ربيع: حفر قناتين جديدتين في البحيرات المرة بجهود مصرية.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إن الهيئة صدقت على الخطة الاستراتيجية لقناة السويس، وكان من ضمنها تطوير المجرى الملاحي وتطوير الأسطول الملاحي البحري للهيئة، وجاري العمل على الخطة، وضم أكبر كراكتن عملاقتين في الشرق الأوسط للقناة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه جاري العمل على تطوير 40 كيلو مترا في القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي، متابعا: "بنعمل قناتين سويس جداد زي قناة السويس الجديدة في البحيرات المرة الصغرى بطول 10 كيلومتر تضاف لقناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلو مترا مما سيحسن حركة الملاحة بنسبة 28% ويوفر فرص عمل، وبنشتغل بكراكات مصرية وبجهود مصرية خالصة".

وفي سياق آخر قال أسامة ربيع، إن زمن العبور للسفن أصبح 11 ساعة بعد أن كان 22 ساعة أي أن قناة السويس قلصت من زمن عبور السفن 50% ، ما ساهم في جذب سفن عالمية وتجارية أكبر.



وأكمل، أن زيادة عدد السفن المارة في القناة كان متوقعا في عام 2023 ، ولكن التوقعات تحققت هذا العدد، مؤكدا أن التوقعات جميعها كانت تشير لنجاح قناة السويس الجديدة، مردفا: "قناة السويس الجديدة مشروع حقق الدخل من أول يوم افتتاحه".

وأشار، إلى أن إيرادات قناة السويس الجديدة ساهمت في سداد استثمارات المصريين فيها والتي كانت 64 مليار جنيها على مدار 5 سنوات، وهو أكبر دليل على نجاح المشروع .