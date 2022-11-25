أستاذ مناخ: الشباب القوة الضاربة للحفاظ على البيئة.. فيديو

قال الدكتور عبد المسيح سمعان ، أستاذ التغيرات المناخية، تعقيبا على إطلاق جامعة حلوان مبادرة مشروع تشغيل 100 طالب لنشر الوعي البيئي، إن المشروع يأتي في إطار المبادرة التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "اتحضر للأخضر" في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 .

وأوضح عبد المسيح سمعان، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة اتحضر للأخضر تهدف لتوعية الشباب بالحفاظ على البيئة، وحماية الموارد الطبيعية، والمحميات الطبيعية، وترشيد الاستهلاك.

وتابع سمعان: الشباب هو القوة الضاربة في المجتمع، وإن لم نشركه من يمكن إشراكه غيرهم للحفاظ على البيئة؟، وهو ما قامت به جامعة حلوان للحفاظ على البيئة داخل وخارج الجامعة.