أستاذ مناخ: "اتحضر للأخضر" تستهدف نشر الوعي بأهمية التشجير| فيديو

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ المناخ والدراسات البيئية، أن مبادرة "اتحضر للأخضر" تستهدف تعديل ونشر الوعي البيئي بأشياء كثيرة أهمها التشجير.



وأضاف "سمعان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بعض القوانين المنظمة لذلك ومنها القانون رقم 53 لسنة 66 والذي ينص في مادته على أن يحق لوزير الزراعة أن يصدر قرارا بغرس الأشجار، وقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 64 الذي اهتم بهذا الأمر ونص على أنه يتعين على رئيس الحي توفير مساحة من المشاتل توزع على الجهات الحكومية والمواطنين؛ لغرسها بالأماكن المختلفة.



وأوضح أستاذ المناخ أن هذه المبادرة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة على مدار 5 سنوات لما للأشجار من فوائد عديدة، متابعًا أن الأشجار تدخل في صناعات متعددة مثل صناعة الأثاث والحرير بجانب الظل من الأشجار، واللون الأخضر الذي يسبب أريحية، ودوره في تقليل حرارة الجو بجانب التخلص من ثاني أكسيد الكربون، كما يقلل نسب الغبار في الجو.



