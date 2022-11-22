عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ مناخ: "اتحضر للأخضر" تستهدف نشر الوعي بأهمية التشجير| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ المناخ والدراسات البيئية، أن مبادرة "اتحضر للأخضر" تستهدف تعديل ونشر الوعي البيئي بأشياء كثيرة أهمها التشجير.

txt

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-11-2022 بالأسواق

txt

بمناسبة مرور 100عام على اكتشاف مقبرة آمون.. زيارة الأماكن الآثرية غدا بالمجان


وأضاف "سمعان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بعض القوانين المنظمة لذلك ومنها القانون رقم 53 لسنة 66 والذي ينص في مادته على أن يحق لوزير الزراعة أن يصدر قرارا بغرس الأشجار، وقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 64 الذي اهتم بهذا الأمر ونص على أنه يتعين على رئيس الحي توفير مساحة من المشاتل توزع على الجهات الحكومية والمواطنين؛ لغرسها بالأماكن المختلفة.
 

وأوضح أستاذ المناخ  أن هذه المبادرة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة على مدار 5 سنوات لما للأشجار من فوائد عديدة، متابعًا أن الأشجار تدخل في صناعات متعددة مثل صناعة الأثاث والحرير بجانب الظل من الأشجار، واللون الأخضر الذي يسبب أريحية، ودوره في تقليل حرارة الجو بجانب التخلص من ثاني أكسيد الكربون، كما يقلل نسب الغبار في الجو.

 

اتحضر للأخضر عبد المسيح سمعان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

تعطيل العمل والدراسة.. 25 إجراءا قويا من الحكومة حال انتشار الفيروس المخلوي

الذهب يحبس الأنفاس| الأصفر يتخطى مستويات قياسية وهذا سعر عيار 21 الآن

ملمسنيش .. مفاجأة | فتاة واقعة الشرف بالشرقية تكذب زوجها في التحقيقات

تحرك عاجل من وزير التعليم بشأن انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بالمدارس

طارد عاملة النظافة في الشارع وأفصح عن رغبته.. والنيابة تتخذ قرار

استدرجته زوجته وقتله شقيقه.. جريمة بشعة هزت كفر الشيخ| ما القصة؟

ترشيحاتنا

سر الاحتفال بسيدنا الحسين مرتين في العام.. وحقيقة وجود رأسه في مصر

وكيل الأزهر: تطوير المناهج الإسلامية والاستفادة بمستجدات العصر ومعطياته من الضرورات الواجبة

منها مبارتين اليوم.. تفاصيل مباريات كأس العالم المذاعة مجاناعلى بي إن سبورت

طقس الأربعاء.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض في درجات الحرارة.. تفاصيل

بداية مشتعلة.. ميسي يتقدم للأرجنتين بهدف مبكر في شباك السعودية

شاهد.. تلميذات أولى ابتدائي بالإسدال في الفصل لأداء الصلاة أثناء حصة الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالات متأخرة.. أولياء أمور يكشفون مضاعفات خطيرة لمشروبات الطاقة المنتشرة بالمدارس

بحركات غريبة.. هيفاء وهبي بجلسة تصوير تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

زفة الشريفة العفيفة|بعد الصلح بينهما.. محامٍ: السجن 15 عامًا لزوج القاصر وسنتين لوالدها

عمرها 135 عامًا.. سباك يفاجأ برسالة سرية تحت أرضية منزل بريطاني

فيديو

ماذا قالت نسرين طافش بعد طلاقها من شريف شرقاوي؟.. فيديو جراف

رسائل إعجاب.. أحمد سعد وريم البارودي يتبادلان كلمات الشكر عبر شاشات البرامج

كائنات فضائية وإشارة واي فاي.. أشهر 10 أساطير غامضة عن فراعنة مصر القديمة|فيديوجراف

زوجتك شمس أيامي| كتب كتاب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ