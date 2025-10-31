قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
توك شو

أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر| فيديو

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
البهى عمرو

قام الإعلامي أحمد موسى بجولة حول المتحف المصري الكبير لاستعراض حركة المرور والاستعدادات الأمنية، مشيرًا إلى أن الوفود الدولية بدأت في الوصول إلى مصر، وأن قادة وزعماء ومسؤولين من مختلف دول العالم سيشاركون في الحدث، وقال: «أهلا وسهلا بضيوف مصر.. العالم كله موجود عندنا».

وأضاف أحمد موسى، خلال البث المباشر عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، قائلًا: "شكرًا لكل واحد جاي يشارك مصر فرحتها، شكرًا لكل واحد جاي لمصر، العالم كله يتنظر افتتاح المتحف المصري الكبير، العالم كله جاي لينا يا جماعة بسم الله مشاء الله، أيو العالم كله جاي لينا.

وتابع:"أهو الأهرامات قدامكم، جنبها المتحف المصري الكبير، أيوا يا جماعة قدامكم أهو، مصر بلد الأمن والأمان الحقيقي، العالم كله أهلا بيكم، الكرة الأرضية كلها عندها حدث واحد وهو افتتاح المتحف المصري،

وواصل موسى استعراض المشاهد المباشرة من محيط المتحف والأهرامات قائلاً: «احنا عاملين جمال يا جماعة.. عاملين إبداع والله، لحظات فخر وبهجة وقوة لازم تبقى سعيد وفرحان ببلدك، والناس اللي سعيدة وفرحانة لازم نشكرهم، والناس اللي مش مبسوطة، ولا يفرقوا معانا".

وأكد موسى فخره بما تحقق: «قدرنا نعمل هذا الصرح العملاق.. العالم كله النهاردة بيقول مصر بتعمل إيه؟».

وختم موسى حديثه قائلًا: «مبروك لبلدنا.. مبروك لمصر.. تبقوا فخورين وسعداء قوي ببلدكم.. كلنا فرحانين.. مفيش أجمل من كده، الله اكبر على مصر، يا أحلى اسم في الوجود يا مصر".

