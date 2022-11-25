طلب مناقشة عامة بـ البرلمان بسبب ضعف أداء قصور الثقافة في المحافظات

تقدم النائب علاء عصام، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بشأن معاناة قصور الثقافة من الإهمال و البيروقراطية الشديدة.

وأوضح عضو مجلس النواب ، فى طلب المناقشة العامة المقدم منه، أن الموظفين الذين يعملون بقصور الثقافة غير مؤهلين لوضع خطط لبناء إنسان مثقف ومحب للسلام، وقادر على فهم الواقع المحلي والعالمي والعمل على الإرتقاء بإحساسه وذوقه.

وأشار عصام ، إلى أن عدد قصور الثقافة في مختلف المحافظات عن يزيد عن 500 قصر ثقافي، وبالرغم من ذلك لا تشعر أغلب الأسر المصرية بهذه القصور، بسبب قلة الأنشطة الثقافية وضعف مستوي أغلبها، موضحا أن الأنشطة لا تحاكي شغف الأطفال والتطور المجتمعي ويغيب عنها التقدم التكنولوجي كما أن غياب هذه الأنشطة والتسويق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي جعل النشء والشباب لا يتفاعلون معها كما يجب.

واختتم: “للعلم أغلب القري المصرية والريف في الدلتا والصعيد ليس أمامهم متنفس حقيقي وراقي سوي هذه القصور ولهذا يجب العمل على تطوير هذه القصور”.