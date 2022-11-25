لغز حير العلماء| ظاهرة طواف الحيوانات في شكل دائري.. باحث يوضح الأسباب

تحدث الدكتور يحيى مدبولي، باحث فيروسات بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، تفاصيل مقطع الفيديو المنتشر والذي أظهر مجموعة من الحيوانات تطوف في شكل دائري، قائلًا إن هذا المقطع أظهر الحيوانات لمدة دقائق ولم يتم تحديد الموعد الذي ظهر فيه، موضحًا أنه من الصعب أن يتم الدوران التام خلال فترة طويلة دون ممارسة أي أنشطة أخرى مثل الأكل والنوم.





وأضاف أن الدوران له أكثر من تفسير، منها ما هو طبي مثل بعض الأمراض التي تصيب الحيوانات،لافتًا “ويمكن القول أيضا، بأن الماشية أو ماشيتين عندما تصابان بحالة مرضية معينة تؤدي إلى الدوران بشكل دائري، فإن باقي القطيع قد يقلدهما".



وأشار إلى أن هناك تفسير أخر متعلق بالماشية وإطعام الخرفان والماعز، هناك بكتيريا تصيب الأغنام وهي موجودة بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي والتربة، ويمكنها مقاومة الظروف البيئية، وأحيانا تسبب أعراضا عصبية وتؤدي إلى الدوران في حركات دائرية بهذا الشكل.



وتابع أنه يستبعد هذا التفسير لأن هذه البكتيريا يأتي مصحوبا معها أعراض صحية أخرى، وبخاصة أن مقطع الفيديو يؤكد أن الحالة الصحية للأغنام مستقرة، مشيرًا إلى أن التقارير الصحية بخصوص هذا القطيع تؤكد أنها بخير.







