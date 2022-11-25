أربعٌ إذا كنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا.. خطيب الأوقاف يوضحها

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني وخطيب الجمعة بالأوقاف، إن طلب الكسب وتحري الحلال من أعظم خصال المؤمن الذي يريد أن يلقى الله دون حساب ولا عقاب يقول النبي أربعٌ إذا كنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا ، صدْقُ الحديثِ ، وحفْظُ الأمانةِ ، و حُسْنُ الخُلقِ ، وعفَّةُ مَطْعَمٍ".

تحري الكسب الحلال

وتابع خطيب الأوقاف خلال خطبة اليوم الجمعة من رحاب المسجد الكبير بقرية السناجرة محافظة الشرقية، كان سلفنا الصالح يتركون كثير من أبواب الحلال مخافة الوقوع في الحرام، يقول عمر كنا نترك تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام، مؤكداً أن البعض قد تهاون في الكسب دون تحري الحلال والحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يَأْتي علَى النَّاسِ زَمانٌ لا يُبالِي المَرْءُ ما أخَذَ منه؛ أمِنَ الحَلالِ أمْ مِنَ الحَرامِ".

طلب الرزق في الإسلام

كما أكد الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني وخطيب الأوقاف، أن طلب الرزق في الإسلام قائم على أساس الكسب الحلال الطيب المبارك الذي لا شبهة فيه ولا حرام، دون الغش أو الغرر أو التدليس أو الاحتكار أو استغلال حاجات الناس.

وتابع خطيب الأوقاف خلال خطبة اليوم الجمعة من رحاب المسجد الكبير بقرية السناجرة محافظة الشرقية، إن الله خلق الإنسان وذلل له الكون، وأمره بالجد والعمل لتحصيل سبل الحياة والمعاش، موضحاً أن المتأمل في نصوص الوحيين الشريفين يجد الدعوة إلى الجد والعمل والسعي في طلب الرزق واضحة جلية، حيث يقول تعالى: “هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ”، وقال تعالى: “فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ”.

وأشار إلى أنه روي عن أحد أئمة أهل العراق كان يقول إذا صلى الجمعة وانصرف :"يا رب أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وانت خير الرازقين، وأخرج البخاري بسنده عن المقداد رضي الله عنه أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أكل أحد طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام".