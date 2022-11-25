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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحرّك جادّ من وزارة الري فى البساتين ومزارع قصب السكر

صدى البلد

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي إجتماعها رقم (٣٢) برئاسة كل من  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي  وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وأكد الدكتور سويلم على مواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين.

وأكد القصير على ضرورة الإستمرار في إنعقاد هذه اللجنة بشكل دورى لمواصلة التنسيق بين الوزارتين بشكل دائم.

وتم خلال الإجتماع مناقشة موقف التحول من الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث ، حيث تم الاتفاق على الإستمرار فى متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية ، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية ، مع بحث آلية التوسع فى التحول للري الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف عدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها أو دراستها في ضوء خطة الدولة لترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الانتاجية المحصولية مثل تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة.

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