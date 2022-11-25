أخبار التوك شو.. قناة السويس توفر 10 ملايين طن وقود في عام.. طقس غير مستقر يضرب الإسكندرية.. انتصار السيسي: نمضي معا للحفاظ على حقوق المرأة

تناولت برامج التوك شو ، اليوم ، الجمعة ، عددا من الموضوعات والقضايا الهامة ، ومن أبرزها :

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إن قناة السويس الجديدة نقلت الدولة المصرية نقلة أخرى بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لولاها كانت قناة السويس حققت تصنيف أقل، وكان سيكون هناك عائق أمام السفن الكبرى للمرور بسبب غطس القناة، متابعا أنه يوم 7 نوفمبر مرت 94 سفينة بحمولة 5 ملايين طن.

كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن استعدادات المحافظة لمواجهة الأمطار والطقس الغير مستقر، قائلًا إنه بسبب تأثير التغيرات المناخية اختلفت توقيتات النوات وكميات الأمطار تزيد بشكل مضطرد، متابعًا أن كافة الأجهزة التنفيذية متأهبة من وقت إخبارها بالأمر من قبل هيئة الأرصاد.

خصصت فضائية " اكسترا نيوز "جولة من داخل محطة مياه " سرياقوس " في شبين القناطر لتنقية مياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت سيدة تاج الدين، مديرة محطة سرياقوس، إن المحطة الأولى من نوعها في الترشيح بالرمال المتحركة، دون الحاجة لوقف المحطة عن العمل للغسيل، مما يساهم في إنتاجية أكبر للمحطة.

تحدث إيهاب الحنفي، منسق صندوق التنمية الحضرية عن تفاصيل الموافقة على تسعير وطرح مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن، قائلًا إن مشروعات الصندوق يقتصر وجودها داخل عواصم محافظات العواصم والمدن، متابعًا أنه يتم العمل على 23 محافظة وذلك بعد عملية كبيرة من حصر قطع الأراضي.



أجرت فضائية “ اكسترا نيوز ” جولة من داخل مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية.

قال الدكتور حاتم كمال ، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية ، إن مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص توفير كوب لبن آمن ، وصحي للمواطن تهدف بالأساس للحفاظ على صحة ، وسلامة المواطن .

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، تقريرًا عما نشره موقع Travel and Leisure العالمي للسياحة، حول اختيار مصر ضمن أفضل 50 مقصدًا للسفر خلال عام 2023، وتضمن الموقع قائمة لـ المقاصد السياحية والثروات الثقافية والأطعمة والمناظر الطبيعية وغيرها، ووضع المقصد السياحي المصري ضمن أفضل المقاصد في فئة الثروات السياحية.

أكدت السيدة انتصار السيسي ، قرينة رئيس الجمهورية، أن الدولة المصرية تمضي في الحفاظ على حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدها.

أكدت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بـ امتداد منخفض جوي، فى طبقات الجو العليا، مع كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

قال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق للسياحة، إن 25 نوفمبر من العام الماضي كان يومًا فاصلًا في تاريخ السياحة الثقافية، بسبب المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي عند زيارته للأقصروهي تحويل الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح، وهذه كانت تعتبر كلمة السر في رفع التدفق السياحي من 28% لـ 30% وزيادة مستوى الإنفاق من 80 دولار لـ 140 دولار في الليلة.



تحدث الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد عن كيفية انتقال الفيروسات الكبدية والوقاية منها، قائلًا إن مصر شهدت ملحمة كبيرة أشاد بها العالم في القضاء على فيروس سي، موضحا أن القضاء على فيروس سي يعني أن معدل الإصابة أقل من 1% من عدد السكان، حيث كان معدل الإصابة في مصر منذ 8 سنوات 10% وحاليًا أصبح 1%.

