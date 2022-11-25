إعلامى يدافع عن كيروش: مفيش مدرب في العالم يتحكم عليه من ماتش

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي فوز منتخب ايران على ويلز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت، على ستاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، ببطولة كأس العالم 2022.



وكتب عبد الجواد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "‏اتغلب ٦ بقي أسوأ مدرب في التاريخ .. كسب ٢ بقي الاعظم .. لا ده صح ولا ده صح .. مفيش اي مدرب في العالم ينفع يتحكم عليه من ماتش واحد ☝️‎#كيروش‎#ويلز_إيران".

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فاز منتخب إيران بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، على نظيره ويلز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت، على استاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، ببطولة كأس العالم 2022.