جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل الملكية الفكرية وتقديم براءات الاختراع

ينظم قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس ورشة عمل توعوية عن الملكية الفكرية يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022 وذلك في إطار اهتمام جامعة عين شمس بنشر التوعية المتعلقة بالحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني وتشمل براءات الاختراع، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتستضيف ورشة العمل الدكتور عمرو الدقاق خبير الملكية الفكرية وأحد وكلاء براءات الأختراعات بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية. الدكتور الدقاق لديه خبرة كبيرة في تقديم براءات الاختراع بدول مختلفة، متضمنة مصر، دولة الأمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

تخرج الدكتور عمرو من جامعة الأسكندرية وحصل علي درجة الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية من جامعة إلينوي في شيكاغو. استمر بعدها في اجراء الأبحاث بمعهد ستوارز للبحوث الطبية. عمل ايضا كعضو هيئة تدريس وباحث بالجامعة الأمريكية الوطنية ثم المركز الطبي لجامعة كانسس. نشر العديد من الأبحاث العلمية في مجلات علمية مرموقة مثل Cell، وNature Cell Biology.

ينظم ورشة العمل الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد البحيري المدير التنفيذى لمركز الأبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، الدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس.

تتناول ورشة العمل محاضرة عن الملكية الفكرية، ورشة عمل عن تقديم براءات الاختراع الدولية، وعيادات استشارية عن الملكية الفكرية. تقدم العيادات الاستشارية الإرشاد والمشورة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد الراغبين بإنشاء مشاريع قائمة على الابتكار، للمساهمة في تسجيل حقوق الملكية الفكرية واستخدامها والانتفاع بها.

للتسجيل لحضور ورشة العمل وعيادة الملكية الفكرية، نرجوا زيارة الموقع التالي https://forms.office.com/r/n2DeVPbX7x

وكان قد شارك فريق كلية التجارة ممثلا لجامعة عين شمس بدعوة من وزارة التخطيط فى مبادرة شباب من أجل التنمية فى أنشطة اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والتى أنعقدت بالجامعة البريطانية بالقاهرة الخميس الموافق 25 نوفمبر 2022

جاءت المشاركة بحضور الدكتور نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق وممثل المجلس القومي للمرأة و مقرر لجنة البحث العلمي بالمجلس، الدكتورة شادية فهيم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة البريطانية في مصر،الدكتور محمد علاء مسئول وحدة حقوق الإنسان و نائب مدير مكتب التعاون الدولي وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية، والعديد من ممثلى وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة.