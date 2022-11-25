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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا .. ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بزراعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الأيلتس" غدًا السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ من الساعة ١١ حتي الثالثة عصرا بمقر كلية الزراعة - جامعة عين شمس.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، الدكتور ولاء محمد عبدالغني وكيل كلية الزراعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

 

تأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في كافة دول العالم.

 

تستهدف ورشة العمل طلاب المراحل الجامعية الأولي، طلاب البرامج الخاصة، طلاب الدراسات العليا، والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

يحاضر بورشة العمل كلًا من  سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، والدكتور أسامة البيلي مدرب وخبير الأيلتس بالمركز الثقافي البريطاني.

 

تتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، استراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الاربعة، واستعراض أنواع الأسئلة الشائعة في الامتحان.

السادة الراغبين في حضور ورشة العمل، نرجو سرعة التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/K5JS64xhNh

شهد ، امس ، محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس احتفالية  "حاضنات الفائقين" بالجامعة لتكريم  الطلاب المتفوقين دراسياً ، على مستوى الكليات المختلفة ( الطب – الزراعة – الصيدلة – الهندسة – العلوم – الحاسبات والمعلومات – التربية – الآداب – الألسن – الحقوق) ، والتى نظمتها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.  

 

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ، بحضور  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعى للسياسات الإجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات المصرية  ،  جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، رنا الهلالى مدير مركز الإعاقة ، دينا فاروق ابو زيد مدير المركز الاعلامى بالجامعة ، وبإشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة ريهام العطيفي القائم بأعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذة ريهام عبدالرحمن منسق وحدة التضامن الإجتماعى.

مكتب رعاية المبعوثين جامعة عين شمس المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل التأهيل لأختبار الآيلتس أختبار الأيلتس كلية الزراعة Jobs Education

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